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Тема дня 8 дней мучений: умерла женщина с коронавирусом
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Общее число заразившихся коронавирусом в Ярославской области приближается к 1000

Общее число заразившихся коронавирусом в Ярославской области приближается к 1000

В Ярославской области от коронавируса умирают чаще, чем почти во всех остальных субъектах ЦФО.

— В Ярославской области 1,18% всех «закрытых» случаев коронавируса привели к летальному исходу. Это один из самых высоких показателей смертности от коронавируса в ЦФО, — уточнили в федеральном штабе.

Таким образом, Ярославская область находится на шестом месте по смертности в Центральной России.

— В Ярославской области более 85% заболевших на данный момент продолжают лечение, — уточнили в информационном центре по коронавирусу в России.

Ярославская область — в лидерах по смертности в Центральной России

Ярославская область — в лидерах по смертности в Центральной России

В целом наибольшее количество смертей от вируса зафиксировано в Воронежской области. Наименьшее — в Тамбовской.

На 7 мая в Ярославской области снова выросло число заболевших коронавирусной инфекцией. За последние сутки диагноз подтвердился ещё у 55 человек, об этом сообщил информационный центр по коронавирусу в России. Итого общее число заболевших в регионе за всё время достигло 935 человек. А выздоровели 136 человек.

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короанвируссмерти от коронавирусаЯрославская областьЦФО
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