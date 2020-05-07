В Ярославской области от коронавируса умирают чаще, чем почти во всех остальных субъектах ЦФО.



— В Ярославской области 1,18% всех «закрытых» случаев коронавируса привели к летальному исходу. Это один из самых высоких показателей смертности от коронавируса в ЦФО, — уточнили в федеральном штабе.



Таким образом, Ярославская область находится на шестом месте по смертности в Центральной России.



— В Ярославской области более 85% заболевших на данный момент продолжают лечение, — уточнили в информационном центре по коронавирусу в России.

