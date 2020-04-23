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Евгений Герасимов поймал почти десяток клещей за пару минут на нескольких квадратных метрах

Евгений Герасимов поймал почти десяток клещей за пару минут на нескольких квадратных метрах

Ярославец Евгений Герасимов провел эксперимент — прошел с белой тряпкой по одному из пустырей на окраине Ярославля и за пару минут насобирал на неё сразу 8 клещей. Произошло это около юго-западной окружной дороги, ближе к Брагино.

— Мы уже много лет занимаемся археологическими раскопками. Поехали в очередной поход и решили остановиться у дороги. Нас заинтересовало место, где на старых картах сто лет назад располагалась деревня. Остановились, пошли осматривать и только зашли в траву, как сразу на себе обнаружили около пяти клещей. После того как их сняли с себя, решили заснять это безобразие, — рассказал Евгений. — Это страшнее, чем коронавирус! Какое-то ненормальное нашествие клещей!

Видео: «Привал Ярославль» / YouTube.com

По мнению многих ярославцев, количество клещей в Ярославле и его окрестностях с каждым годом только растёт. Кто-то предполагает, что это связано с запретом жечь траву. Однако энтомолог из Ярославля Дмитрий Власов говорит, что это не совсем так.

— Я много лет сотрудничаю с бывшей СЭС и мониторю таежных клещей. По данным учетов, серьезного прироста их численности нет. А в этом году, по предварительным данным, даже меньше, чем в прошлом. Другое дело пастбищный клещ — более крупный, живущий на пустырях. Его численность растет, и он чаще попадается на глаза. Они не имеют врагов и конкурентов, поэтому плодятся на славу. Но они и менее опасны, чем таежные. Во-первых, они крупнее и поэтому их проще почувствовать. Во-вторых, менее заражены клещевым энцефалитом и боррелиозом, — сказал специалист.

При этом Дмитрий Власов назвал палы травы неэффективным средством борьбы с клещами.

— Я проверял. После пожаров клещи собираются практически в таком же количестве на горелых участках, как и на негорелых, — рассказал он.

Больше пользы даёт специальная обработка территорий.

— Работы ведутся. Парки уже обработаны, вскоре начнется обработка территорий учебных учреждений, — сообщили в мэрии Ярославля.

Напомним, несколько дней назад на поляну с клещами набрёл и другой ярославец. На его фотографиях видно, что трава буквально кишит паразитами.

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