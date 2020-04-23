По мнению многих ярославцев, количество клещей в Ярославле и его окрестностях с каждым годом только растёт. Кто-то предполагает, что это связано с запретом жечь траву. Однако энтомолог из Ярославля Дмитрий Власов говорит, что это не совсем так.



— Я много лет сотрудничаю с бывшей СЭС и мониторю таежных клещей. По данным учетов, серьезного прироста их численности нет. А в этом году, по предварительным данным, даже меньше, чем в прошлом. Другое дело пастбищный клещ — более крупный, живущий на пустырях. Его численность растет, и он чаще попадается на глаза. Они не имеют врагов и конкурентов, поэтому плодятся на славу. Но они и менее опасны, чем таежные. Во-первых, они крупнее и поэтому их проще почувствовать. Во-вторых, менее заражены клещевым энцефалитом и боррелиозом, — сказал специалист.



При этом Дмитрий Власов назвал палы травы неэффективным средством борьбы с клещами.



— Я проверял. После пожаров клещи собираются практически в таком же количестве на горелых участках, как и на негорелых, — рассказал он.

