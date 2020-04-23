Ярославец Евгений Герасимов провел эксперимент — прошел с белой тряпкой по одному из пустырей на окраине Ярославля и за пару минут насобирал на неё сразу 8 клещей. Произошло это около юго-западной окружной дороги, ближе к Брагино.
— Мы уже много лет занимаемся археологическими раскопками. Поехали в очередной поход и решили остановиться у дороги. Нас заинтересовало место, где на старых картах сто лет назад располагалась деревня. Остановились, пошли осматривать и только зашли в траву, как сразу на себе обнаружили около пяти клещей. После того как их сняли с себя, решили заснять это безобразие, — рассказал Евгений. — Это страшнее, чем коронавирус! Какое-то ненормальное нашествие клещей!
Видео: «Привал Ярославль» / YouTube.com
По мнению многих ярославцев, количество клещей в Ярославле и его окрестностях с каждым годом только растёт. Кто-то предполагает, что это связано с запретом жечь траву. Однако энтомолог из Ярославля Дмитрий Власов говорит, что это не совсем так.
— Я много лет сотрудничаю с бывшей СЭС и мониторю таежных клещей. По данным учетов, серьезного прироста их численности нет. А в этом году, по предварительным данным, даже меньше, чем в прошлом. Другое дело пастбищный клещ — более крупный, живущий на пустырях. Его численность растет, и он чаще попадается на глаза. Они не имеют врагов и конкурентов, поэтому плодятся на славу. Но они и менее опасны, чем таежные. Во-первых, они крупнее и поэтому их проще почувствовать. Во-вторых, менее заражены клещевым энцефалитом и боррелиозом, — сказал специалист.
При этом Дмитрий Власов назвал палы травы неэффективным средством борьбы с клещами.
— Я проверял. После пожаров клещи собираются практически в таком же количестве на горелых участках, как и на негорелых, — рассказал он.
Больше пользы даёт специальная обработка территорий.
— Работы ведутся. Парки уже обработаны, вскоре начнется обработка территорий учебных учреждений, — сообщили в мэрии Ярославля.
Напомним, несколько дней назад на поляну с клещами набрёл и другой ярославец. На его фотографиях видно, что трава буквально кишит паразитами.