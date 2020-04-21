Минпромторг России составил перечень предприятий, которые являются наиболее значимыми для экономики страны.
Из Ярославской области в этот список вошли только два завода. Один представляет химическую промышленность, куда попали предприятия с выручкой выше пяти миллиардов рублей и численностью рабочих больше
Другое предприятие «Хром» оказалось значимым в лёгкой промышленности, критерии для которой обозначили: по выручке — не меньше двух миллиардов рублей, по численности сотрудников — от
Всего в перечне несколько десятков компаний со всей страны. В Минпромторге уточнили, как отбирали предприятия в этот список:
— В перечень системообразующих организаций российской экономики включены организации, которые соответствуют численным критериям значений отраслевых показателей, установленным для отраслей промышленности, или одному из дополнительных оснований:
- градообразующее предприятие, оказывающее существенное влияние на развитие региона;
- головной исполнитель или исполнитель первого уровня кооперации по гособоронзаказу;
- осуществление деятельности по эксплуатации критической инфраструктуры и (или) обеспечению безопасности на территории Республики Крым, города Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа;
- осуществление разработки и внедрения критических технологий, разработки критически важного программного обеспечения;
- обеспечение информационной безопасности, представление услуг по разработке и эксплуатации государственных информационных систем, общественно значимых сервисов в сети интернет;
- обеспечение транспортной доступности удаленных территорий;
- признано доминирующее положение организации на рынке определенного товара в соответствии со
статьей 5Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ«О защите конкуренции».
Такие предприятия могут претендовать на льготные кредиты на пополнение оборотных средств, в их отношении полгода нельзя возбуждать дела о банкротстве. Обзор всего списка.