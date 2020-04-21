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В списке системообразующих предприятий страны — только два ярославских

В списке системообразующих предприятий страны — только два ярославских

Минпромторг России составил перечень предприятий, которые являются наиболее значимыми для экономики страны.

Из Ярославской области в этот список вошли только два завода. Один представляет химическую промышленность, куда попали предприятия с выручкой выше пяти миллиардов рублей и численностью рабочих больше 1000 человек. Таким оказался холдинг по производству шин «Кордиант» — выпускает около 7,5 миллиона штук покрышек в год.

Другое предприятие «Хром» оказалось значимым в лёгкой промышленности, критерии для которой обозначили: по выручке — не меньше двух миллиардов рублей, по численности сотрудников — от 200 человек. Ярославская компания занимается кожевенным производством, создавая всевозможные варианты кожи: для мебели, обуви, одежды, сумок.

Всего в перечне несколько десятков компаний со всей страны. В Минпромторге уточнили, как отбирали предприятия в этот список:

— В перечень системообразующих организаций российской экономики включены организации, которые соответствуют численным критериям значений отраслевых показателей, установленным для отраслей промышленности, или одному из дополнительных оснований:

  • градообразующее предприятие, оказывающее существенное влияние на развитие региона;
  • головной исполнитель или исполнитель первого уровня кооперации по гособоронзаказу;
  • осуществление деятельности по эксплуатации критической инфраструктуры и (или) обеспечению безопасности на территории Республики Крым, города Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа;
  • осуществление разработки и внедрения критических технологий, разработки критически важного программного обеспечения;
  • обеспечение информационной безопасности, представление услуг по разработке и эксплуатации государственных информационных систем, общественно значимых сервисов в сети интернет;
  • обеспечение транспортной доступности удаленных территорий;
  • признано доминирующее положение организации на рынке определенного товара в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Такие предприятия могут претендовать на льготные кредиты на пополнение оборотных средств, в их отношении полгода нельзя возбуждать дела о банкротстве. Обзор всего списка.

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