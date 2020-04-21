Минпромторг России составил перечень предприятий, которые являются наиболее значимыми для экономики страны.

Из Ярославской области в этот список вошли только два завода. Один представляет химическую промышленность, куда попали предприятия с выручкой выше пяти миллиардов рублей и численностью рабочих больше 1000 человек . Таким оказался холдинг по производству шин «Кордиант» — выпускает около 7,5 миллиона штук покрышек в год.