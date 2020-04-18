Мы попросили читателей со всей страны поделиться тем, что происходит на их балконах, в наших пабликах во «ВКонтакте», и результаты превзошли все ожидания. Такую красоту просто нельзя скрывать! Кто бы мог подумать, что из балкона можно сделать не просто офис или уголок для отдыха, но чуть ли не домашний развлекательный центр. Так что сморим, что умудрились сотворить на нескольких квадратных метрах наши соседи, перенимаем опыт и собираемся хотя бы прибраться на лоджиях.
Краткий видеокурс о том, как превратить балкон из зоны отчуждения в место для отдыха
Видео: Александр Бурундасов / Vk.com
Еще больше идей, как облагородить свой балкон, смотрите в специальной подборке, которую подготовили для вас жители Екатеринбурга.
Если ваш балкон может составить конкуренцию балконам из нашей подборки, срочно фотографируйте его и отправляйте снимки нам на почту rednews@iportal.ru, ведь нельзя скрывать такую красоту!