Мы попросили читателей со всей страны поделиться тем, что происходит на их балконах, в наших пабликах во «ВКонтакте», и результаты превзошли все ожидания. Такую красоту просто нельзя скрывать! Кто бы мог подумать, что из балкона можно сделать не просто офис или уголок для отдыха, но чуть ли не домашний развлекательный центр. Так что сморим, что умудрились сотворить на нескольких квадратных метрах наши соседи, перенимаем опыт и собираемся хотя бы прибраться на лоджиях.