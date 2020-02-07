Похожее было в 2007 году: зимний паводок в Ярославле признан рекордным за всю историю Рыбинской ГЭС

Зимнее половодье — не частое в Ярославской области явление. Хотя иногда оно случается. Как сообщили в «РусГидро», похожая на нынешнюю ситуация была зимой 2006–2007 годов.
— По всем гидрологическим характеристикам тот период являлся аномальным. Среднесуточные температуры воздуха в декабре оставались положительными весь месяц, а в январе превышали средние многолетние значения. Осадки были в основном в виде дождя. Увлажненность почвы с осени была выше обычного, а глубина промерзания минимальной, — отметили в компании.
Правда, этот год побил предыдущий рекорд по количеству воды. Приток воды в Угличское водохранилище в два раза превышает средние многолетние значения, приток в Рыбинское водохранилище — в пять раз. Это самые высокие значения для зимнего периода за всю историю эксплуатации Рыбинской ГЭС.
Напомним, подтопления в Ярославле и Ярославском районе начались примерно неделю назад. Сейчас ситуация близка к критической. Специалисты назвали главные причины катастрофы.