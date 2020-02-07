7 февраля пятница
СЕЙЧАС -10°С
usd 62.80
eur 69.08
СЕЙЧАС -10°С
usd 62.80
eur 69.08

Все новости

Все новости
Происшествия Подтопления

Похожее было в 2007 году: зимний паводок в Ярославле признан рекордным за всю историю Рыбинской ГЭС

В «РусГидро» дали характеристику потопу

1 434
3 Обсудить

Поделиться

Сейчас разлившаяся вода превратилась в лед

Сейчас разлившаяся вода превратилась в лед

Зимнее половодье — не частое в Ярославской области явление. Хотя иногда оно случается. Как сообщили в «РусГидро», похожая на нынешнюю ситуация была зимой 2006–2007 годов.

— По всем гидрологическим характеристикам тот период являлся аномальным. Среднесуточные температуры воздуха в декабре оставались положительными весь месяц, а в январе превышали средние многолетние значения. Осадки были в основном в виде дождя. Увлажненность почвы с осени была выше обычного, а глубина промерзания минимальной, — отметили в компании.

Правда, этот год побил предыдущий рекорд по количеству воды. Приток воды в Угличское водохранилище в два раза превышает средние многолетние значения, приток в Рыбинское водохранилище — в пять раз. Это самые высокие значения для зимнего периода за всю историю эксплуатации Рыбинской ГЭС.

Напомним, подтопления в Ярославле и Ярославском районе начались примерно неделю назад. Сейчас ситуация близка к критической. Специалисты назвали главные причины катастрофы. 

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

потопВолга вышла из береговРусГидро
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
7 фев 2020 в 15:32

До чего же путинские лизуны осточертели! Говорят про стабилизацию, а я каждый день вижу как уровень растёт и растёт!
Люди! Сделайте как можно больше фотографий ваших затопленных участков и подавайте иски к этой гидре! Надоело смотреть на похренизм вокруг!!!

Гость
7 фев 2020 в 13:33

Откуда столько воды? Зима же малоснежная. Может хватит лгать,господа из Русгидро?