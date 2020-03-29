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Этот проект уже согласован с властями

Этот проект уже согласован с властями

Когда-то это был один из респектабельных ресторанов Ярославля — одно название «ЯрБург» звучало круто. Но эпоха ушла, и сегодня спиливают березы на участке, где стоял двухэтажный ресторан с собственной территорией с беседками. Теперь уже известно точно — здание бывшего заведения снесут, а на его месте начнётся большая стройка.

Уже сейчас территория на улице Чкалова, 1б значится под проведение научных исследований.

— На территории ресторана планируется размещение здания научно-исследовательских организаций без производственной базы, проектных, конструкторских организаций, творческих мастерских, — рассказали детали в пресс-службе мэрии Ярославля. — Архитектурно-градостроительный облик объекта согласован на заседании рабочей группы координационного совета Ярославской области по вопросам градостроительства.

Пока разрешение на строительство ещё не выдано, и рабочие только зачищают территорию.

Видимо, здание бывшего ресторана тоже снесут

Видимо, здание бывшего ресторана тоже снесут

Пока на территории срубили берёзы

Пока на территории срубили берёзы

Территорию в начале улицы Чкалова активно зачищают

Территорию в начале улицы Чкалова активно зачищают

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