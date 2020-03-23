В семье сохранилось несколько фотографий Николая Калинина и его сослуживцев. И среди них — фото той самой «катюши». Родные не знают точно, откуда эта фотография, этой ли «катюшей» управлял их предок или какой-то другой, но уже много лет они хранят это фото как память о своем героическом предке. А то, что он был героем, подтверждают его награды.



Четыре подвига

В сентябре 1942 года старший сержант Калинин был награжден медалью «За отвагу». В наградном листе поясняется: «Во время нахождения батареи в пункте сосредоточения Износки батарея подверглась бомбежке вражеской авиацией, в результате чего в трех машинах вышли из строя моторные части. Это грозило срывом боевого задания. Товарищ Калинин пошел ближе к переднему краю, снял радиаторы с разбитых машин, принес к своей машине и за два часа упорной работы отремонтировал ее. Несмотря на усталость, сильный холод и темноту приступил к ремонту других поврежденных машин. С рассвета машины были исправны и в 09:00 выехали на огневую позицию. Боевая машина была в полной исправности. Задача была выполнена во время».

