Мы начинаем проект «Фронтовой инстаграм» — в нём будем рассказывать истории снимков, сделанных доблестными ярославцами во время Великой Отечественной войны.
Николай Александрович Калинин из Ярославской области был водителем знаменитой боевой машины «катюши». Во время Великой Отечественной войны он служил в 54-м гвардейском минометном Рославльско-Харбинского Краснознаменном ордена Александра Невского полку. На фронт ушел 26 июня 1941 года, когда ему было 35 лет. Прошел две войны — Великую Отечественную и Советско-японскую. Дважды был ранен. Умер в 1946 году от менингита.
В семье сохранилось несколько фотографий Николая Калинина и его сослуживцев. И среди них — фото той самой «катюши». Родные не знают точно, откуда эта фотография, этой ли «катюшей» управлял их предок или какой-то другой, но уже много лет они хранят это фото как память о своем героическом предке. А то, что он был героем, подтверждают его награды.
Четыре подвига
В сентябре 1942 года старший сержант Калинин был награжден медалью «За отвагу». В наградном листе поясняется: «Во время нахождения батареи в пункте сосредоточения Износки батарея подверглась бомбежке вражеской авиацией, в результате чего в трех машинах вышли из строя моторные части. Это грозило срывом боевого задания. Товарищ Калинин пошел ближе к переднему краю, снял радиаторы с разбитых машин, принес к своей машине и за два часа упорной работы отремонтировал ее. Несмотря на усталость, сильный холод и темноту приступил к ремонту других поврежденных машин. С рассвета машины были исправны и в 09:00 выехали на огневую позицию. Боевая машина была в полной исправности. Задача была выполнена во время».
В 1943 году ему вручили орден Отечественной войны 2-й степени. И вот что говорится в наградном листе: «11 сентября наши стрелковые части форсировали р. Десна в районе колхоза Богдановский. Установка, которую вел товарищ Калинин, первая переправилась на другой берег. Несмотря на то что противник интенсивно обстреливал переправу, товарищ Калинин, умело лавируя от разрывов снарядов, провел установку к переправе и, когда осколком снаряда была испорчена электропроводка мотора, лично исправил ее, пренебрегая опасностью. Если бы товарищ Калинин не исправил машину, то переправа наших частей задержалась бы, так как установка в это время находилась на мосту».
Следующая награда — еще одна медаль «За отвагу», проявленную в январе 1945 года: «В боях с немецко-фашистскими захватчиками проявил себя храбрым инициативным гвардейцем. 30.01.1945 от бомбежки и артиллерийского обстрела была повреждена боевая установка. Товарищ Калинин, невзирая на обстрел и бомбежку, устранил повреждение и установил установку по направлению. После этого заменил выбывший 2-й номер и своевременно производил перезарядку. Залп был дан своевременно и точно, было убито до 30 немцев и подбито одно орудие. 31.01.45 г в этом же районе под артиллерийским обстрелом на буксире своей машины вывел транспортную машину с боеприпасами из зоны обстрела».
Медалью «За боевые заслуги» Николай Калинин был награжден также в 1945 году: «Во время наступления на город Муданьдзян неоднократно проявлял смелость и находчивость, несмотря на трудные условия горно-лесистой местности и обстрелы со стороны отдельных групп японцев, он смело вел установку. На перевале в районе Удаган на боевой установке испортился мотор, и, чтобы не задерживать движение дивизиона, установка была оставлена для устранения неисправности. В это время на расчет напала группа японцев. Расчет занял оборону, а Калинин отвел машину в укрытие и быстро устранил неисправность. Выпустив несколько снарядов по японцам, Калинин смело вывел установку из-под огня».
«Поля пшеницы, а убирать некому»
Впрочем, до наших дней дошли не только фотографии, но и письма Николая Александровича с фронта.
— После смерти матери я разбирал её бумаги и наткнулся на фотографии и семь писем деда. Они меня поразили до глубины души, — рассказал внук Николая Калинина Андрей Торхов.
Удивительно, но в них водитель боевой машины описывал не бои и походы, а быт тех территорий, которые ему пришлось пройти по тропам войны, делился своими наблюдениями и мыслями о происходящем вокруг.
— Нахожусь в Литве, недалеко от Восточной Пруссии. Погода стоит очень хорошая. Здоров, чувствую себя неплохо. Также гоняю машину. Да, Оля, посмотришь, кругом поля ржи, пшеницы. Пора убирать, а некому, народ в лесах или угнаны в Германию. Какие страшные следы оставляет война — все пожжено, разрушено, потоптано. И скоро ли конец? — написал он с фронта 9 августа 1944 года.
А вот как он описывал Восточную Пруссию в ноябре 1944 года:
— А зима здесь, говорят, бывает теплая, не как у нас. Деревень, как у нас здесь нет. Здесь хутора по одному дому… Дома все кирпичные, крыши красной черепицей. Лесов здесь совершенно нет. Только изредка попадаются небольшие кусты. Скотину здесь не пасут, как у нас вместе, а держат на привязи на цепях или в загонах, огороженных колючей проволокой. Есть помещичьи большие хозяйства, в которых работают бедные, которые ничего не имеют, вот они и обрабатывают землю этим богачам. А еще у этих помещиков работали наши русские, насильно угнанные в Германию.
В память о деде Андрей Торхов задумал большой труд — создать летопись полка, в котором служил его предок. Вместе с единомышленником из Алтайского края Евгением Шипулиным, дед которого тоже воевал в этом боевом подразделении, он пишет летопись полка — соединяет данные из журнала боевых действий с данными из наградных листов о подвигах военных, воевавших в нем. Благодаря этой скрупулезной работе из забвения понемногу встает каждый день, который проживали солдаты и командиры на войне, где каждая следующая минута для кого-то могла стать последней, а кого-то прославить в веках благодаря отваге и мужеству.
Андрей Торхов мечтает издать эту уникальную летопись, чтобы память о деде и его сослуживцах перешла еще и правнукам.
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