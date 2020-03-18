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Мэр Ярославля рассказал о пустых полках с крупой и незаполненных ресторанах

Владимир Волков поделился личными наблюдениями от посещений магазинов и общепита

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Владимир Волков рассказал о пустых полках с крупой и полупустых ресторанах

Владимир Волков рассказал о пустых полках с крупой и полупустых ресторанах

Мэр Ярославля Владимир Волков на пресс-конференции 18 марта поделился личными наблюдениями за ситуацией в магазинах и ресторанах в связи с коронавирусом.

— Мы внимательно отслеживаем ситуацию. Я сам вчера вечером объехал три магазина. Полки забиты продуктами. Пусто только на полке с крупами. Но запасы в магазинах и на складах есть, — заявил градоначальник.

А вот кто, по данным Волкова, страдает от ситуации с коронавирусом — это гостиничный и ресторанный бизнес.

— Бары, рестораны полупустые. Я вчера зашел в ресторан поужинать, он был заполнен примерно на 20 процентов, а обычно 100-процентная загрузка. В «Ринг премьер-отеле» тоже загруженность минимальная. Многие иностранные группы туристов отменили поездки в Ярославль, — сообщил Волков.

При этом глава Ярославля призвал горожан, чтобы не болеть, помнить о мерах профилактики.

— Ничего трудного в том, чтобы вымыть руки и проветрить помещение нет, — констатировал мэр.

Напомним, сейчас в Ярославле отменяют все развлекательные мероприятия. Зато люди массово скупают гречу, туалетную бумагу и другие продукты.

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коронавирусмэр Владимир Волков
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КОММЕНТАРИИ (13)

Гость
18 мар 2020 в 16:38

Мы и сами видим что в магазинах твориться. В рестораны доход не позволяет ходить. Он бы лучше рассказал, когда ямы на дорогах заделают? Осадков несколько дней нет, тепло. Почему не сделать то это сейчас?!

гость
18 мар 2020 в 16:04

Вчера зашла в магазин бумаги туалетной купить, а то рулончик к концу подходит. Так получилось, что не вечером, как обычно в магаз заходишь, а утром, заодно, ибо минералочки тоже хотелось :). Тяну пару рулонов и поглядываю по сторонам. Бабульки гребут в телеги сколько умещается, да ещё с горкой, можно подумать остаток жизни они планируют в туалете провести, а ещё врут пенсии маленькие. Думаю, того кто после работы захочет рулончик бумаги домой купить ждёт сюрприз. Пора задуматься над тем, чтоб хоть в пару магазинов, закрыть доступ бабкам... Некрасиво, но блин.... И смех и грех.

ваш господин
18 мар 2020 в 15:51

экая он транжира и кутила - ходит видите ли ужинать в рестораны . дома что ли не кормят ? 😁