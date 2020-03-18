Мэр Ярославля рассказал о пустых полках с крупой и незаполненных ресторанах

Мэр Ярославля Владимир Волков на пресс-конференции 18 марта поделился личными наблюдениями за ситуацией в магазинах и ресторанах в связи с коронавирусом.

— Мы внимательно отслеживаем ситуацию. Я сам вчера вечером объехал три магазина. Полки забиты продуктами. Пусто только на полке с крупами. Но запасы в магазинах и на складах есть, — заявил градоначальник.



А вот кто, по данным Волкова, страдает от ситуации с коронавирусом — это гостиничный и ресторанный бизнес.



— Бары, рестораны полупустые. Я вчера зашел в ресторан поужинать, он был заполнен примерно на 20 процентов, а обычно 100-процентная загрузка. В «Ринг премьер-отеле» тоже загруженность минимальная. Многие иностранные группы туристов отменили поездки в Ярославль, — сообщил Волков.

