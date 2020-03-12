Элитный дом среди разрухи: изучаем обшарпанный угол в историческом центре Ярославля

Удивительно, можно сколько угодно ходить по подворотням и закоулкам города, но всегда останется место, где тебя не носило. Сегодня для меня таким местом стал двор в начале улицы Максимова. В центре — элитная трехэтажка, огороженная забором. И кажется, что этот забор оберегает дивный мир, который всегда в порядке. А вокруг него сгоревшие дома, сараи, обшарпанные стены старых домов. И стоит этот жёлтый красавец будто в недоумении: «Что происходит? Почему вокруг всё так?». Что ж, обойдем его, посмотрим, что вокруг...