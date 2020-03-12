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Город Ну и дыра! Фоторепортаж

Элитный дом среди разрухи: изучаем обшарпанный угол в историческом центре Ярославля

Как живёт закрытый от туристов двор

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А вы видели на Максимова этот дом с башней?

А вы видели на Максимова этот дом с башней?

Удивительно, можно сколько угодно ходить по подворотням и закоулкам города, но всегда останется место, где тебя не носило. Сегодня для меня таким местом стал двор в начале улицы Максимова. В центре — элитная трехэтажка, огороженная забором. И кажется, что этот забор оберегает дивный мир, который всегда в порядке. А вокруг него сгоревшие дома, сараи, обшарпанные стены старых домов. И стоит этот жёлтый красавец будто в недоумении: «Что происходит? Почему вокруг всё так?». Что ж, обойдем его, посмотрим, что вокруг...

Живописность контрастов

Живописность контрастов

Элитная трёхэтажка посреди старого двора

Элитная трёхэтажка посреди старого двора

А вот мусор вокруг совсем неэлитный

А вот мусор вокруг совсем неэлитный

Глухая обшарпанная подворотня

Глухая обшарпанная подворотня

А вот сгоревший дом уже вряд ли кому-то нужен...

А вот сгоревший дом уже вряд ли кому-то нужен...

Здесь совсем не скажешь, что улица Максимова — в центре Ярославля

Здесь совсем не скажешь, что улица Максимова — в центре Ярославля

За этим домом областное правительство

За этим домом областное правительство

Забор оберегает элитный дом от хаоса, происходящего вокруг

Забор оберегает элитный дом от хаоса, происходящего вокруг

Летом на этом балконе, наверное, уютно пить чай

Летом на этом балконе, наверное, уютно пить чай

Дом беленький, сараи дряхлые. Всё в порядочке

Дом беленький, сараи дряхлые. Всё в порядочке

Уличные художники немного разбавляют серую действительность

Уличные художники немного разбавляют серую действительность

Хаос вокруг

Хаос вокруг

В сгоревшем доме жутко

В сгоревшем доме жутко

Дорога на Максимова тоже не блещет порядком

Дорога на Максимова тоже не блещет порядком

А напротив этого двора — Институт развития стратегических инициатив.

А напротив этого двора — Институт развития стратегических инициатив.

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ну и дыраархитектура
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