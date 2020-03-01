В Брагино строят новый спортивный комплекс с бассейном. Без разрешения

На пересечении улиц Панина и Труфанова в Ярославле вот уже несколько недель идет стройка. На объекте что-то делают рабочие в оранжевых жилетах, подвозят стройматериалы. Никаких аншлагов о том, что за здание здесь возводят, нет. А жителей этот вопрос очень интересует.

— Это строится спортивный комплекс, — пояснила глава Дзержинского района Екатерина Мусинова.

Некоторое время назад здесь уже обещали построить спортивный комплекс с бассейном и вспомогательными объектами розничной торговли. Правда, на деле появился только торговый павильон. Видимо, сейчас, наконец, дошла очередь и до спортивной части. Более подробную информацию об объекте дали в «Единой службе заказчика» при департаменте строительства области. По бумагам, в здании будут расположены залы для занятий спортом, тренажерный зал, роллердром, бассейн, сауна, хаммам.