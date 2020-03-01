В Брагино строят новый спортивный комплекс с бассейном. Без разрешения

На пересечении улиц Панина и Труфанова в Ярославле вот уже несколько недель идет стройка. На объекте что-то делают рабочие в оранжевых жилетах, подвозят стройматериалы. Никаких аншлагов о том, что за здание здесь возводят, нет. А жителей этот вопрос очень интересует.
— Это строится спортивный комплекс, — пояснила глава Дзержинского района Екатерина Мусинова.
Некоторое время назад здесь уже обещали построить спортивный комплекс с бассейном и вспомогательными объектами розничной торговли. Правда, на деле появился только торговый павильон. Видимо, сейчас, наконец, дошла очередь и до спортивной части. Более подробную информацию об объекте дали в «Единой службе заказчика» при департаменте строительства области. По бумагам, в здании будут расположены залы для занятий спортом, тренажерный зал, роллердром, бассейн, сауна, хаммам.
Но при этом также всплыла интересная деталь — комплекс строится без разрешения.
— Разрешение на строительство объекта истекло в октябре прошлого года. Сейчас застройщик обратился за новым разрешением. Вопрос находится на рассмотрении, — пояснили в службе.
Также в ведомстве добавили, что оснований для отказа не видят и, скорее всего, застройщик получит разрешение еще раз. Но сейчас, уже начав стройку, не нарушает ли он закон? Следить за такими нарушениями должна инспекция государственного строительного надзора. Там сходу нам не смогли прояснить ситуацию. Сказали, что надо разобраться. Если нарушение подтвердится, застройщику грозит штраф. Для юридических лиц его размер, по закону, составляет от 500 тысяч до миллиона рублей.
Напомним, неподалеку от этого объекта возводят еще один спортивный комплекс — по соглашению с компанией «Газпром». Там тоже будут спортивные залы, ледовый корт и два бассейна.