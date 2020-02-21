Взрослеют и вылетают из программы: изменят систему выдачи квартир молодым семьям

— Сертификаты получают только многодетные семьи города Ярославля, в связи с чем очередь двигается только за счет людей, исключенных по достижении 36 лет, — говорится в обращении семей.

В Ярославле десятки молодых семей, в которых родителям не исполнилось ещё 36 лет, подписали обращение к президенту Владимиру Путину. Все они — участники муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей», которые ждут очереди на получение жилищного сертификата около восьми лет. Люди взрослеют и вылетают из программы, главное условие в которой, что обоим супругам должно быть не больше 35 лет.

В мэрии Ярославля не отрицали, что в приоритете дают сертификаты на жильё многодетным семьям.

— Выплата рассчитывается, исходя из количества членов семьи, следовательно, для многодетных семей является выше. Многодетные семьи у нас в приоритете, поэтому мы видим общее снижение темпа движения очереди, притом что количество выплаченных средств остаётся на очень приличном уровне — 57,7 миллиона рублей в 2019 году и 73,3 миллиона рублей в 2020 году, — пояснял начальник управления по молодёжной политике мэрии Ярославля Захар Кармалита.



После того как семьи объединились и публично выступили со своей проблемой, в мэрии пересмотрели работу программы. Теперь треть сертификатов будут стабильно получать семьи с одним или двумя детьми.

— В правительстве Ярославской области подписано постановление, регламентирующее квоту на распределение сертификатов молодым семьям. Со следующего года 30 процентов от общего числа сертификатов на приобретение или строительство жилья по программе «Молодая семья» будут получать родители, у которых нет статуса многодетных, — сообщили в мэрии Ярославля.