Молодые семьи, не дождавшись жилья от мэрии, обратятся за помощью к Путину

Молодые семьи ждут по восемь лет и вылетают из программы Фото: Александра Савельева

В Ярославле десятки молодых семей готовят обращение в администрацию президента. Все они — участники муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей», которые ждут очереди на получение жилищного сертификата около восьми лет. Люди взрослеют и вылетают из программы, главное условие в которой, что обоим супругам должно быть не больше 35 лет. — Просим срочно обратить внимание на возникшую проблему и принять действенные меры для ее решения. За последние два года количество выдаваемых сертификатов резко снизилось. Сертификаты получают только многодетные семьи города Ярославля, в связи с чем очередь двигается только за счет людей, исключенных по достижении 36 лет, — говорится в обращении семей.



Люди приводят статистику, сколько жилищных сертификатов было выдано с начала действия программы: 2013 год — 148 сертификатов;

2014 год — 192 сертификата;

2015 год — 165 сертификатов;

2016 год — 95 сертификатов;

2017 год — 148 сертификатов;

2018 год — 131 сертификат;

2019 год — 44 сертификата (по плану программы изначально было 148 сертификатов).

И ещё 84 сертификата планировалось изначально выдать в 2020-м, а это последний год действия программы. Сколько будет в реальности — непонятно. Примерно половину этих сертификатов получают многодетные семьи, из-за чего у обычных семей ещё меньше шансов улучшить своё жилищное положение. Ведь в очереди около 1,5 тысячи семей. — Суть проблемы заключается в том, что люди отстояли в очереди по программе 8 лет и исключаются из очереди по достижении 36 лет, так и не дождавшись заветного сертификата. Учитывая данный факт и среднестатистический возраст молодой семьи по Ярославской области, который составляет 28 лет, вероятность получения сертификата неприоритетной молодой семьей сводится к нулю, — объясняют ярославцы.