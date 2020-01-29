Молодые семьи, не дождавшись жилья от мэрии, обратятся за помощью к Путину

В Ярославле десятки молодых семей готовят обращение в администрацию президента. Все они — участники муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей», которые ждут очереди на получение жилищного сертификата около восьми лет. Люди взрослеют и вылетают из программы, главное условие в которой, что обоим супругам должно быть не больше 35 лет.
— Просим срочно обратить внимание на возникшую проблему и принять действенные меры для ее решения. За последние два года количество выдаваемых сертификатов резко снизилось. Сертификаты получают только многодетные семьи города Ярославля, в связи с чем очередь двигается только за счет людей, исключенных по достижении 36 лет, — говорится в обращении семей.
Люди приводят статистику, сколько жилищных сертификатов было выдано с начала действия программы:
- 2013 год — 148 сертификатов;
- 2014 год — 192 сертификата;
- 2015 год — 165 сертификатов;
- 2016 год — 95 сертификатов;
- 2017 год — 148 сертификатов;
- 2018 год — 131 сертификат;
- 2019 год — 44 сертификата (по плану программы изначально было 148 сертификатов).
И ещё 84 сертификата планировалось изначально выдать в 2020-м, а это последний год действия программы. Сколько будет в реальности — непонятно.
Примерно половину этих сертификатов получают многодетные семьи, из-за чего у обычных семей ещё меньше шансов улучшить своё жилищное положение. Ведь в очереди около 1,5 тысячи семей.
— Суть проблемы заключается в том, что люди отстояли в очереди по программе 8 лет и исключаются из очереди по достижении 36 лет, так и не дождавшись заветного сертификата. Учитывая данный факт и среднестатистический возраст молодой семьи по Ярославской области, который составляет 28 лет, вероятность получения сертификата неприоритетной молодой семьей сводится к нулю, — объясняют ярославцы.
Люди просят у федеральных властей увеличить финансирование программы в Ярославле, сдвинуть возрастной порог и разделить очереди многодетных и немногодетных семей в этой программе. А также ярославцы предлагают рассмотреть возможность замены сертификатов другими неликвидными активами.
Средний размер выплаты для одной семьи из двух человек составляет около 550 тысяч рублей. Многодетные семьи получают больше миллиона рублей.
Подписаться под обращением к президенту готовы уже больше 40 семей. Узнать подробности о программе можно в управлении по молодёжной политике в Ярославле:
Мы отправили запрос в мэрию, чтобы разобраться в ситуации.