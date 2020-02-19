Ярославцев ждет безалкогольная Масленица

На Масленицу в Ярославле рекомендовано не продавать алкоголь

Ярославцев, скорее всего, ждет безалкогольная Масленица. Постановление мэрии с рекомендацией для предпринимателей об ограничении продажи алкоголя во время праздника 18 февраля подписала первый заместитель мэра Алла Кибец.



Ограничение хотят ввести 24, 29 февраля и 1 марта на территории, ограниченной Красной площадью — Волжским бульваром — Волжской набережной — Советским переулком — Советской площадью — улицей Нахимсона — Богоявленской площадью — улицей Первомайской.



Напомним, основное празднование Масленицы пройдет в Ярославле на Советской площади. Уже известна программа праздника.