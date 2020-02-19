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Ярославцев ждет безалкогольная Масленица

Мэрия выпустила постановление с рекомендацией не торговать спиртным в центре города

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На Масленицу в Ярославле рекомендовано не продавать алкоголь

На Масленицу в Ярославле рекомендовано не продавать алкоголь

Ярославцев, скорее всего, ждет безалкогольная Масленица. Постановление мэрии с рекомендацией для предпринимателей об ограничении продажи алкоголя во время праздника 18 февраля подписала первый заместитель мэра Алла Кибец.

Ограничение хотят ввести 24, 29 февраля и 1 марта на территории, ограниченной Красной площадью — Волжским бульваром — Волжской набережной — Советским переулком — Советской площадью — улицей Нахимсона — Богоявленской площадью — улицей Первомайской.

Напомним, основное празднование Масленицы пройдет в Ярославле на Советской площади. Уже известна программа праздника.

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    Масленица
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    КОММЕНТАРИИ (5)

    бардак в ярославле
    19 фев 2020 в 16:53

    голосую рублем.
    Принципиально не пойду.

    Гость
    19 фев 2020 в 14:46

    Нормальному бизнесмену плевать на их рекомендации. Пусть порекомендуют себе патрулирование и освещение в городе наладить, чтобы шпана и алкашня нормальным людям не мешала.

    ваш господин
    19 фев 2020 в 14:10

    трезвые пацаки должны радовать чатлан своими цаками и делать ку 😁