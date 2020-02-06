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Земля пахнет химией: на мусорный полигон под Тутаев завезли токсичные отходы

Что туда завезли

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Сильный химический запах от земли обнаружили в конце января&nbsp;

Сильный химический запах от земли обнаружили в конце января 

В Ярославской области новый мусорный скандал: на полигон под Тутаев привезли токсичные отходы. Резкий химический запах от земли заметили в конце января. 

— Совместно с экологической лабораторией выехали на полигон, обнаружили свежепривезенный грунт с выраженным химическим запахом, — говорит главный эксперт комитета экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Александр Прибылов.

Такую землю завезли в деревню Ильинское, полигон в которой является объектом федерального экологического надзора. Специалисты взяли пробы грунта, чтобы определить, какая химия в нём содержится. Результаты будут известны в течение двух недель. Учитывая статус полигона, к проверке присоединился Росприроднадзор. 

О проблемах с экологией в Ярославской области можно сообщать по телефону горячей линии природоохранного департамента (4852) 40-02-30 либо через электронную почту doosp@yarregion.ru.

Напомним, большой мусорный скандал развернулся в Ярославле в 2018-м, когда почти весь год на полигон «Скоково» возили столичные отходы. Соглашение об этом подписал губернатор Дмитрий Миронов. 

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полигонтоксичные вещества
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КОММЕНТАРИИ (1)

ваш господин
6 фев 2020 в 14:33

а холопы в это время сортируют мусор у себя на кухнях😁