Земля пахнет химией: на мусорный полигон под Тутаев завезли токсичные отходы

Такую землю завезли в деревню Ильинское, полигон в которой является объектом федерального экологического надзора. Специалисты взяли пробы грунта, чтобы определить, какая химия в нём содержится. Результаты будут известны в течение двух недель. Учитывая статус полигона, к проверке присоединился Росприроднадзор.

— Совместно с экологической лабораторией выехали на полигон, обнаружили свежепривезенный грунт с выраженным химическим запахом, — говорит главный эксперт комитета экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Александр Прибылов.

В Ярославской области новый мусорный скандал: на полигон под Тутаев привезли токсичные отходы. Резкий химический запах от земли заметили в конце января.

О проблемах с экологией в Ярославской области можно сообщать по телефону горячей линии природоохранного департамента (4852) 40-02-30 либо через электронную почту doosp@yarregion.ru.

Напомним, большой мусорный скандал развернулся в Ярославле в 2018-м, когда почти весь год на полигон «Скоково» возили столичные отходы. Соглашение об этом подписал губернатор Дмитрий Миронов.