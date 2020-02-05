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Город Ну и дыра! Фоторепортаж

Цари заборов и закутков: как живёт улица, забытая временем

Изучаем Цветочную в Ярославле

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На Цветочной можно разглядывать наличники и уличные детали

На Цветочной можно разглядывать наличники и уличные детали

Нелогично исследовать Цветочную улицу за Волгой в феврале, но так уж получилось. Цветов зимой не найдешь, зато здесь — настоящее царство котов. Их много. Носятся друг за другом, прячутся под машинами, важно восседают на заборе и окнах. Пушистые явно чувствуют себя хозяевами этой улочки. Старенькие двухэтажки в свете солнца кажутся уютными. Во дворах снеговики, пальмы из пластиковых бутылок, старые детские площадки... Есть даже зоны отдыха с мангалами, обустроенные жителями. Наверняка летом в этих дворах по вечерам кипит жизнь. Частные домики низенькие, но яркие. Можно разглядывать наличники и детали. Бесспорно, на Цветочной есть свой уют и колорит. Вот только дорога ужасно разбита. Гулять здесь хорошо, а вот ездить — нет. Так что гуляем.

Старенькие жёлтые двухэтажки

Старенькие жёлтые двухэтажки

Мангал, стол с навесом и качели ждут тепла и шумных посиделок

Мангал, стол с навесом и качели ждут тепла и шумных посиделок

Во дворах сараи и сушилки для белья&nbsp;

Во дворах сараи и сушилки для белья 

Здесь много котов. Ведут себя по-хозяйски

Здесь много котов. Ведут себя по-хозяйски

И у каждого свой характер. По-барски изучают владения

И у каждого свой характер. По-барски изучают владения

Дорога на Цветочной похожа на стиральную доску

Дорога на Цветочной похожа на стиральную доску

Коты здесь повсюду, у каждого свой закуток

Коты здесь повсюду, у каждого свой закуток

Рядом железнодорожные пути, здесь постоянно шумно

Рядом железнодорожные пути, здесь постоянно шумно

Старые таблички — уже раритет

Старые таблички — уже раритет

Новых детских площадок здесь нет

Новых детских площадок здесь нет

Творчество местных поэтов

Творчество местных поэтов

Забор на заборе у забора

Забор на заборе у забора

Яркий дом и котик на окошке

Яркий дом и котик на окошке

Пёс спокойно наблюдает за котами. Видимо, привык к соседству

Пёс спокойно наблюдает за котами. Видимо, привык к соседству

Снеговик и пальма. Всё нормально

Снеговик и пальма. Всё нормально

Гараж хорошего настроения

Гараж хорошего настроения

А вот это точно царь Цветочной улицы

А вот это точно царь Цветочной улицы

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КОММЕНТАРИИ (9)

ваш господин
5 фев 2020 в 09:07

вот она - нищета и безнадега😁

алекс
5 фев 2020 в 08:30

В нормальных странах муниципальная полиция следит за состоянием фасадов домов состоянием заборов и прочего что портит вид города. Там можно получить штраф за нескошенную вовремя траву и прочее. А мы как жили в дерьме так в нём и помираем

Гость
5 фев 2020 в 08:06

Атмосферно!