Цари заборов и закутков: как живёт улица, забытая временем

Нелогично исследовать Цветочную улицу за Волгой в феврале, но так уж получилось. Цветов зимой не найдешь, зато здесь — настоящее царство котов. Их много. Носятся друг за другом, прячутся под машинами, важно восседают на заборе и окнах. Пушистые явно чувствуют себя хозяевами этой улочки. Старенькие двухэтажки в свете солнца кажутся уютными. Во дворах снеговики, пальмы из пластиковых бутылок, старые детские площадки... Есть даже зоны отдыха с мангалами, обустроенные жителями. Наверняка летом в этих дворах по вечерам кипит жизнь. Частные домики низенькие, но яркие. Можно разглядывать наличники и детали. Бесспорно, на Цветочной есть свой уют и колорит. Вот только дорога ужасно разбита. Гулять здесь хорошо, а вот ездить — нет. Так что гуляем.