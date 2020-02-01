«Можно же иметь запас макарон с сосисками?»: ярославцы перечислили жалобы детей на школьное питание

В Ярославле с прошлого года власти решили проверять питание в школах. Теперь помимо того, что блюда регулярно дегустируют представители школы, родители, оператор питания и сотрудники мэрии, школьное меню меняется каждую четверть. Однако, несмотря на это, родители учеников все равно недовольны. Они рассказывают, что их дети жалуются на еду в столовой.
По опросу в группе во ВКонтакте, большинство проголосовавших, а это 68,5 процентов от принявших участие, указали, что сами это есть бы не стали.
Причин на то много. Родители рассказали, что не все так радужно, как рассказывают дегустаторы. Дети жалуются своим родителям на холодную еду. Для некоторых это единственная причина недовольства.
- Понятно дело, что всем не угодишь, но, по словам моих детей, еда холодная! - рассказала Анна Бровкина.
- Питание в школе хорошее, есть только «но» - холодное все. И есть огромное пожелание: иметь ежедневно замену, так как у некоторых детей аллергия на некоторые продукты, и в итоге не по своему желанию ребёнок остаётся голодный. Можно ведь иметь, например, немного макарон с сосиской, чтобы заменить запеканку, - предложила Алёна Лисенкова.
Замечания по питанию есть у многих. Екатерина Волынкина считает, что не нужно в суп добавлять укроп, ведь многие дети его не любят, а еще не все дети едят соус в тефтелях и котлетах.
Анюта Невиницина, мама школьника, рассказала, что как-то сын школы принес домой из школы булочку. Девушка решила попробовать, чем же кормят детей.
- Это просто ужасно, - поделилась девушка в группе 76.ru во ВКонтакте.
Родители, чьи дети учатся по субботам, рассказали, что в этот день меню вообще не соблюдается.
- По субботам меню никогда не соблюдается. Вместо плова дают холодные оладьи и холодную несладкую воду светло-коричневого цвета, - рассказал пользователь сети. - Запеканки отвратительные, сосиски самые дешманские. Жалоб нет на макароны, и котлеты неплохие, если во время еды не задумываться, что в них положили вместо мяса.
Есть и те, чьи дети вполне довольны едой в столовой:
- У меня ребёнку нравится питание в школе, всегда приходит и говорит, доволен обедами, - пишет пользователь под ником Дон Карлеон..