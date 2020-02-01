«Можно же иметь запас макарон с сосисками?»: ярославцы перечислили жалобы детей на школьное питание

По опросу в группе во ВКонтакте , большинство проголосовавших, а это 68,5 процентов от принявших участие, указали, что сами это есть бы не стали.

В Ярославле с прошлого года власти решили проверять питание в школах. Теперь помимо того, что блюда регулярно дегустируют представители школы, родители, оператор питания и сотрудники мэрии, школьное меню меняется каждую четверть. Однако, несмотря на это, родители учеников все равно недовольны. Они рассказывают, что их дети жалуются на еду в столовой.

Причин на то много. Родители рассказали, что не все так радужно, как рассказывают дегустаторы. Дети жалуются своим родителям на холодную еду. Для некоторых это единственная причина недовольства.



- Понятно дело, что всем не угодишь, но, по словам моих детей, еда холодная! - рассказала Анна Бровкина.



- Питание в школе хорошее, есть только «но» - холодное все. И есть огромное пожелание: иметь ежедневно замену, так как у некоторых детей аллергия на некоторые продукты, и в итоге не по своему желанию ребёнок остаётся голодный. Можно ведь иметь, например, немного макарон с сосиской, чтобы заменить запеканку, - предложила Алёна Лисенкова.



Замечания по питанию есть у многих. Екатерина Волынкина считает, что не нужно в суп добавлять укроп, ведь многие дети его не любят, а еще не все дети едят соус в тефтелях и котлетах.



Анюта Невиницина, мама школьника, рассказала, что как-то сын школы принес домой из школы булочку. Девушка решила попробовать, чем же кормят детей.



- Это просто ужасно, - поделилась девушка в группе 76.ru во ВКонтакте.

