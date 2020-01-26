«Сил нет терпеть»: ярославцы решили бороться с ночными дрифтерами

Ярославцы решили жаловаться на ночных гонщиков Фото: скриншот видео «Жесть Ярославль» / vk.com

В Ярославле жители Заволжского района в ярости от ночного шума. В то время, пока люди спят, просыпаются любители дрифта. Они садятся в машины и едут прямиком на пустую стоянку около магазина «Леруа Мерлен». Причем горожан возмущает не столько существование такого вида развлечений, сколько то, что дрифтеры гоняют по ночам.

— Я не против дрифтеров, я против шума ночью, — пишет Татьяна Боровикова, жительница соседнего с магазином дома, в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте». — Уважение к окружающим надо иметь!



Многие согласились с девушкой, но как и куда жаловаться, не знают. Ярославцы начали вспоминать Правила дорожного движения, а также вспомнили «Закон о тишине и шуме». У жителей района есть и сомнения по поводу того, а является ли ночной дрифт на парковке у магазина нарушением? Есть ли на что жаловаться?

