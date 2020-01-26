«Сил нет терпеть»: ярославцы решили бороться с ночными дрифтерами

В Ярославле жители Заволжского района в ярости от ночного шума. В то время, пока люди спят, просыпаются любители дрифта. Они садятся в машины и едут прямиком на пустую стоянку около магазина «Леруа Мерлен». Причем горожан возмущает не столько существование такого вида развлечений, сколько то, что дрифтеры гоняют по ночам.
— Я не против дрифтеров, я против шума ночью, — пишет Татьяна Боровикова, жительница соседнего с магазином дома, в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте». — Уважение к окружающим надо иметь!
Многие согласились с девушкой, но как и куда жаловаться, не знают. Ярославцы начали вспоминать Правила дорожного движения, а также вспомнили «Закон о тишине и шуме». У жителей района есть и сомнения по поводу того, а является ли ночной дрифт на парковке у магазина нарушением? Есть ли на что жаловаться?
— От жителей района жалоб пока не поступало, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области. — Вообще, в зависимости от манеры езды, можно предъявить таким водителям административное наказание. Для этого нужно доказать, что это был не случайный занос на скользкой дороге.
— Если мы замечаем такое нарушение, сразу звоним в ГИБДД, — рассказали в администрации «Леруа Мерлен». — Это нарушение правил парковки, опасная езда. У нас уже были случаи, когда мы вызывали ГИБДД, предъявляли видео с камер, и нарушителей штрафовали.
Если же говорить о «Законе о тишине и шуме», то и тут можно вызвать полицию и составить заявление о нарушении. Согласно закону, с 07:00 до 23:00 уровень шума не должен превышать показателя в 40 дБ, а ночью, с 23:00 до 07:00, его показатель не должен быть более 30 дБ. Это можно измерить шумомером или же при помощи полиции.