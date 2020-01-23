В Ярославской области повысятся тарифы на газ. Информация об этом размешена на официальном сайте компании «Газпром газораспределение Ярославль». Согласно ей, тарифы повысятся с 1 июля 2020 года.
Как повысятся цены на газ
- на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа); на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа); на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) — с 7197 до 7600,03 рубля за 1000 кубических метров;
- на отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах); на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах — с 4831 до 5101,54 рубля за 1000 кубических метров.