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Инга Сафронова

коммерческий редактор
Город Мнение

«Самая фишка в контрасте»: журналист из Ярославля показала непристойный центр города в неглиже

Фоторепортаж из мест, куда ни одна уважающая себя собака лапой не ступит

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Ярославне Инге Сафроновой стыдно за свой город

Ярославне Инге Сафроновой стыдно за свой город

Журналист из Ярославля Инга Сафронова живёт в центре города — на улице Салтыкова-Щедрина. Каждый день она ходит гулять со своим любимым псом и ужасается, смотря на то, что творится вокруг.

В этот раз она не выдержала — высказала публично всё, что думает. А заодно и сфотографировала всё, чтобы другим показать. Публикуем её колонку.

Ну что сказать вам. Это наш лакшери-райончик на Салтыкова-Щедрина, территория уюта. Эти места не находятся в ведении нашей управляющей компании, а значит, они как бы и ничьи. Что там собачьи какахи! На эти островки и архипелаги мусора ни одна уважающая себя собака лапой не ступит. На помойке чище, проверяла. А самая фишка в контрасте: во дворах у домов чисто и вылизано до кошачьего блеска, а за домами и домом культуры ВОС — апокалипсис.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

1

Мусор начали копить в сентябре

Видимо, рассчитывали на снежок, который прикроет весь стыд.

2

Закулисья Дома культуры ВОС

У некоторых несчастных окна выходят прямо на это.

3

Всё для детей и их родителей

Нет сиденья на качелях? Не беда — вот же, целая шина! Какой простор для фантазии и ролевых игр. Но тут зато чисто.

4

Не только огнеопасно

Просто опасно...

5

Остановись, мгновенье

Это прямо у остановки на улице Городской Вал.

6

Зона отдыха

Любители пустырничка здесь тусуются.

7

Терпение и труд всё перетрут

Кто-то начал собирать мусор в коробку и приуныл.

8

Центр в неглиже

Ещё закулисья Дома культуры ВОС.

И это центр, друзья. А вы посмотрите, что вообще в городе творится.

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КОММЕНТАРИИ (15)

Гость
28 дек 2019 в 18:59

Стыдно всем, кроме мера. У него все рейтинги не те..

Яша
28 дек 2019 в 20:12

Это все московский мусор.

Александр
28 дек 2019 в 20:12

Сами все засрали,. живем как свиньи , а всее кому -то чего-то доказываем!