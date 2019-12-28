«Самая фишка в контрасте»: журналист из Ярославля показала непристойный центр города в неглиже

Журналист из Ярославля Инга Сафронова живёт в центре города — на улице Салтыкова-Щедрина. Каждый день она ходит гулять со своим любимым псом и ужасается, смотря на то, что творится вокруг.



В этот раз она не выдержала — высказала публично всё, что думает. А заодно и сфотографировала всё, чтобы другим показать. Публикуем её колонку.



Ну что сказать вам. Это наш лакшери-райончик на Салтыкова-Щедрина, территория уюта. Эти места не находятся в ведении нашей управляющей компании, а значит, они как бы и ничьи. Что там собачьи какахи! На эти островки и архипелаги мусора ни одна уважающая себя собака лапой не ступит. На помойке чище, проверяла. А самая фишка в контрасте: во дворах у домов чисто и вылизано до кошачьего блеска, а за домами и домом культуры ВОС — апокалипсис.