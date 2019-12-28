«Самая фишка в контрасте»: журналист из Ярославля показала непристойный центр города в неглиже

1
Мусор начали копить в сентябре
Видимо, рассчитывали на снежок, который прикроет весь стыд.
2
Закулисья Дома культуры ВОС
У некоторых несчастных окна выходят прямо на это.
3
Всё для детей и их родителей
Нет сиденья на качелях? Не беда — вот же, целая шина! Какой простор для фантазии и ролевых игр. Но тут зато чисто.
4
Не только огнеопасно
Просто опасно...
5
Остановись, мгновенье
Это прямо у остановки на улице Городской Вал.
6
Зона отдыха
Любители пустырничка здесь тусуются.
7
Терпение и труд всё перетрут
Кто-то начал собирать мусор в коробку и приуныл.
8
Центр в неглиже
Ещё закулисья Дома культуры ВОС.