Безалкогольный Новый год: мэр Ярославля выпустил постановление о восьмидневном сухом законе

Мэр Ярославля Владимир Волков подписал постановление, по которому в центре города в новогодние праздники рекомендовано ограничить продажу алкоголя. Сухой закон будет действовать с 1 по 8 января и касаться магазинов, расположенных рядом с Советской площадью, где пройдут главные праздничные события.



Линия, в границах которой власти рекомендуют не продавать алкоголь, пройдет по Красной площади, Волжскому бульвару, Волжской набережной, Советскому переулку, Советской площади, улице Нахимсона, Богоявленской площади, Первомайской улице.