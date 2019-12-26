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Город Новый год 2020 в Ярославле

Безалкогольный Новый год: мэр Ярославля выпустил постановление о восьмидневном сухом законе

Где и когда ограничат продажу спиртного в праздники

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В центре Ярославля временно ограничат продажу алкоголя

В центре Ярославля временно ограничат продажу алкоголя

Мэр Ярославля Владимир Волков подписал постановление, по которому в центре города в новогодние праздники рекомендовано ограничить продажу алкоголя. Сухой закон будет действовать с 1 по 8 января и касаться магазинов, расположенных рядом с Советской площадью, где пройдут главные праздничные события.

Линия, в границах которой власти рекомендуют не продавать алкоголь, пройдет по Красной площади, Волжскому бульвару, Волжской набережной, Советскому переулку, Советской площади, улице Нахимсона, Богоявленской площади, Первомайской улице.

А вы разделяете решение властей?

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    Новый годограничение продажи алкоголя
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    КОММЕНТАРИИ (11)

    гость
    26 дек 2019 в 13:21

    А на площади будет наливайка от мэра. А зачем нужны конкуренты, их на время праздников надо нейтрализовать.

    Гость
    26 дек 2019 в 13:28

    Не ограничивайте в правах, пусть пьют? А почему мои права ограничивают, я с детьми хочу придти, а из-за пьяных мракобесов не получится, не хочу и им их показывать и самому смотреть тошно. Полиции на всех не хватит, а если кого заберут, будете кричать про плохое государство. Кто-то в туалет хочет, интимом заняться, или ещё что-то употребить, может и их не ограничивать в правах?

    Гость
    26 дек 2019 в 12:32

    Почему справку от психиатра на требуют при приеме на работу на должность мэра???