В Ярославле подсветят пятнадцатиглавый храм с тысячерублёвой купюры

В Ярославле отреставрируют церковь Иоанна Предтечи в Толчкове (XVII век).
— Это признанный памятник мирового значения и единственный в стране пятнадцатиглавый храм, — рассказал директор регионального департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. — Его изображение размещено на 1000-рублевой купюре Банка России. При строительстве были использованы все известные в то время способы декорации каменных зданий: фигурный кирпич, поливной многоцветный изразец, полихромная раскраска, позолоченные прорезные подзоры. По числу сюжетов здесь самый большой ансамбль фресок во всем православном мире — около трех тысяч.
Памятник обследовали, скоро обнесут ограждением и подсветят. В центральном храме отреставрируют уникальные фрески. Также предстоит реконструкция и реставрация ограды (при исследовании нашли утраченные элементы ограды). Проверят также несущие конструкции — в самом храме и в колокольне, — а также освещение.
В последний раз церковь реставрировали в начале XX века: промыли живопись, расписали двери, ставни и наружные откосы окон. Во время революции из храма вывезли утвари на 100 тысяч царских рублей, что по тем временам было огромной суммой.