В Ярославле подсветят пятнадцатиглавый храм с тысячерублёвой купюры

Гость 26 дек 2019 в 08:23

В 60-е годы я жила не далеко от этого Храма, он был открыт и мы -дети бегали внутри, забирались по винтовой лестнице на колокольню. Охраны ни какой не было, только жители из соседних домов приглядывали и гоняли "не прошенных гостей". Рядом стояли деревянные домики (правда был и один каменный, видимо когда то там жили служители храма), женщины развешивали постиранное бельё на веревках, дети расстилали одеяла и загорали рядом с храмом и, казалось, что кресты уходят высоко в небо!!! Внутри росписи не обыкновенной красоты, да и с наружи каждый камешек очень красиво обработан цветной глазурью. Мне кажется, что это самый красивый Храм Ярославля. Старшая сестра рассказывает, что от храма идет подземный ход под рекой Которослью (я этого не знала) и они с мальчишками по нему проходили на какое то расстояние, но дальше прохода не было от времени осыпался. Знают ли об этом специалисты? Когда сносили соседние домишки, на чердаках, в подпольях и стенах находили очень много кладов - царские деньги и бумажные и монеты (мы, дети играли ими в магазин), какую то глиняную посуду, но мы не видели, чтоб вели раскопки, так что земля, скорее всего, скрывает ещё много интересного...