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В Ярославле подсветят пятнадцатиглавый храм с тысячерублёвой купюры

Как будут реставрировать архитектурный памятник

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Узнаете ракурс?

Узнаете ракурс?

В Ярославле отреставрируют церковь Иоанна Предтечи в Толчкове (XVII век).

— Это признанный памятник мирового значения и единственный в стране пятнадцатиглавый храм, — рассказал директор регионального департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. — Его изображение размещено на 1000-рублевой купюре Банка России. При строительстве были использованы все известные в то время способы декорации каменных зданий: фигурный кирпич, поливной многоцветный изразец, полихромная раскраска, позолоченные прорезные подзоры. По числу сюжетов здесь самый большой ансамбль фресок во всем православном мире — около трех тысяч. 

Памятник обследовали, скоро обнесут ограждением и подсветят. В центральном храме отреставрируют уникальные фрески. Также предстоит реконструкция и реставрация ограды (при исследовании нашли утраченные элементы ограды). Проверят также несущие конструкции — в самом храме и в колокольне, — а также освещение. 

В последний раз церковь реставрировали в начале XX века: промыли живопись, расписали двери, ставни и наружные откосы окон. Во время революции из храма вывезли утвари на 100 тысяч царских рублей, что по тем временам было огромной суммой.

Фрески здесь необыкновенные

Фрески здесь необыкновенные

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храм Иоанна ПредтечиРПЦ
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
26 дек 2019 в 08:58

Храм очень красив и снаружи и внутри.
Не понятно, почему до сих пор вокруг него нет нормального ограждения.

Гость
26 дек 2019 в 08:23

В 60-е годы я жила не далеко от этого Храма, он был открыт и мы -дети бегали внутри, забирались по винтовой лестнице на колокольню. Охраны ни какой не было, только жители из соседних домов приглядывали и гоняли "не прошенных гостей". Рядом стояли деревянные домики (правда был и один каменный, видимо когда то там жили служители храма), женщины развешивали постиранное бельё на веревках, дети расстилали одеяла и загорали рядом с храмом и, казалось, что кресты уходят высоко в небо!!! Внутри росписи не обыкновенной красоты, да и с наружи каждый камешек очень красиво обработан цветной глазурью. Мне кажется, что это самый красивый Храм Ярославля. Старшая сестра рассказывает, что от храма идет подземный ход под рекой Которослью (я этого не знала) и они с мальчишками по нему проходили на какое то расстояние, но дальше прохода не было от времени осыпался. Знают ли об этом специалисты? Когда сносили соседние домишки, на чердаках, в подпольях и стенах находили очень много кладов - царские деньги и бумажные и монеты (мы, дети играли ими в магазин), какую то глиняную посуду, но мы не видели, чтоб вели раскопки, так что земля, скорее всего, скрывает ещё много интересного...