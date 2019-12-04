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Фоторепортаж

По Лучезарной бродят курицы: как без машин и суеты живёт оставшийся в 30-х уголок Ярославля

Фоторепортаж с необыкновенной улочки на Резинотехнике

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Дома построены в 30-х годах

Дома построены в 30-х годах

На Резинотехнике есть улица с жизнерадостным названием Лучезарная. Я давно хотела до неё добраться — друг рассказывал, что там есть несколько одинаковых домов, которые похожи на кукольные. И правда, таких построек в Ярославле я еще не встречала. Улочка находится за стадионом «Каучук» и живет своей обособленной жизнью среди сосен. Здесь просторные дворы и почти нет машин. Четыре одинаковых дома построены в 1930-х годах для руководителей строительства Ярославской гидроэлектростанции. И они такие колоритные: старые деревянные двери, круглые лестницы с фасада, балясины на всех балкончиках. И только пластиковые окна выдают, что сейчас 2019-й... В общем, мы нашли еще одно место в Ярославле, где можно снимать фильмы про ушедшую эпоху... А еще здесь наверняка хорошо летом, когда домики утопают в зелени.

Интересное сочетание цветов

Интересное сочетание цветов

У дома два входа, с фасада и со двора

У дома два входа, с фасада и со двора

На каждом балконе старенькие балясины

На каждом балконе старенькие балясины

И только пластиковое окно выдаёт современность&nbsp;

И только пластиковое окно выдаёт современность 

Закругленные лестницы — это красиво

Закругленные лестницы — это красиво

Ласковый сторож улицы

Ласковый сторож улицы

Раньше эти дома называли коттеджами

Раньше эти дома называли коттеджами

Здесь мало машин

Здесь мало машин

Домик в домике

Домик в домике

В подъезде одного из домов

В подъезде одного из домов

Везде приветы из прошлого

Везде приветы из прошлого

Во дворе здесь заводят курочек

Во дворе здесь заводят курочек

Люди в чёрном, которые не в чёрном

Люди в чёрном, которые не в чёрном

Во вдоре здесь растут сосны

Во вдоре здесь растут сосны

Старинные домики тихо разрушаются, но еще крепкие

Старинные домики тихо разрушаются, но еще крепкие

Именная табличка тоже очень старенькая

Именная табличка тоже очень старенькая

Кстати, мы в редакции заспорили, какой же цвет у этих домов? Мнения разделились. А вам как кажется?

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    ну и дыраархитектура
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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    4 дек 2019 в 08:52

    Коттеджи эти кстати не одинаковые а вообще статья интересная

    Тамара
    4 дек 2019 в 08:15

    Вы у жильцов спросили разрешения, частную жизнь фотать и выкладывать? Фото окон, балконов, под,ездов...