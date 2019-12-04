По Лучезарной бродят курицы: как без машин и суеты живёт оставшийся в 30-х уголок Ярославля

На Резинотехнике есть улица с жизнерадостным названием Лучезарная. Я давно хотела до неё добраться — друг рассказывал, что там есть несколько одинаковых домов, которые похожи на кукольные. И правда, таких построек в Ярославле я еще не встречала. Улочка находится за стадионом «Каучук» и живет своей обособленной жизнью среди сосен. Здесь просторные дворы и почти нет машин. Четыре одинаковых дома построены в 1930-х годах для руководителей строительства Ярославской гидроэлектростанции. И они такие колоритные: старые деревянные двери, круглые лестницы с фасада, балясины на всех балкончиках. И только пластиковые окна выдают, что сейчас 2019-й... В общем, мы нашли еще одно место в Ярославле, где можно снимать фильмы про ушедшую эпоху... А еще здесь наверняка хорошо летом, когда домики утопают в зелени.