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Новый год 2020 в Ярославле

«Баклажан и олень»: ярославцев возмутило новогоднее украшение города с перегоревшими лампочками

Часть ламп в гирляндах повесили неработающими

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Что изображено на этой инсталляции? 

Новогоднее настроение создаёт атмосфера вокруг нас: гирлянды огней, украшенный город, сверкающая мишура. Мерцающие витрины магазинов и тонны мандаринов во всех продуктовых. Но ярославцы, глядя на то, как украшают город в этом году, ощущают лишь разочарование. 

Так, в Демидовском сквере вместо сверкающей инсталляции с оленями жители увидели блестящий баклажан. 

— Баклажан и олень тащат сани! Это позор, товарищи! Сегодня гулял по центру столицы Золотого кольца России. Неужели в нашем городе вообще ничего сделать нормально не могут? Неужели всё, абсолютно всё делается на отвяжись и через одно место? — анонимно возмущаются в группе «Подслушано в Ярославле». — Сюда приезжают туристы, гуляют, смотрят, составляют впечатление о нашей прекрасной стране. Но даже тут, у всех на виду — бардак и разгильдяйство. А мы еще о каких-то дорогах в спальных районах мечтаем. Интересно бы еще посмотреть, сколько бюджета было освоено на исполнение этой «композиции».

— Халатность вижу в каждой не горящей лампочке, — добавила ярославна Татьяна Боровикова.

Кстати, мы писали о том, сколько стоит просто развесить гирлянды и установить искусственные ёлки по Ярославлю. Делается это за счёт городского бюджета. Полностью украсить город должны до 10 декабря. 

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КОММЕНТАРИИ (11)

Гость
2 дек 2019 в 12:50

Сами эффективные менеджеры на Новый год разъедутся по заграницам, в Ярославле им украшения ни к чему.

den
2 дек 2019 в 12:35

баклажан и олень-мутант без задних ног))

den
2 дек 2019 в 12:33

и так сойдёт!))