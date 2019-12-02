«Баклажан и олень»: ярославцев возмутило новогоднее украшение города с перегоревшими лампочками

Новогоднее настроение создаёт атмосфера вокруг нас: гирлянды огней, украшенный город, сверкающая мишура. Мерцающие витрины магазинов и тонны мандаринов во всех продуктовых. Но ярославцы, глядя на то, как украшают город в этом году, ощущают лишь разочарование.

Так, в Демидовском сквере вместо сверкающей инсталляции с оленями жители увидели блестящий баклажан.

— Баклажан и олень тащат сани! Это позор, товарищи! Сегодня гулял по центру столицы Золотого кольца России. Неужели в нашем городе вообще ничего сделать нормально не могут? Неужели всё, абсолютно всё делается на отвяжись и через одно место? — анонимно возмущаются в группе «Подслушано в Ярославле». — Сюда приезжают туристы, гуляют, смотрят, составляют впечатление о нашей прекрасной стране. Но даже тут, у всех на виду — бардак и разгильдяйство. А мы еще о каких-то дорогах в спальных районах мечтаем. Интересно бы еще посмотреть, сколько бюджета было освоено на исполнение этой «композиции».