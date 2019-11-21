«Мне вас жалко»: врачи разгоняют очередь за справками от нарколога. Видео

Сегодня министр здравоохранения России Вероника Скворцова приостановила внедрение изменений в прохождение шоферской комиссии. Справки от нарколога дорожать не будут. Но люди не спешат уходить из очереди.
— А если уважаемая министр сейчас опять передумает? — уже не верят никому автомобилисты в очереди. — Да и мы уже отпросились с работы. Будем стоять до последнего.
Очередь в наркодиспансер тянется с улицы. К людям вышли медики, и женщина в белом халате сообщила:
— Теперь ничего не подорожает, — сообщила врач хорошую новость. — Мне вас жалко, ну не стойте.
Кто-то ушёл, но немногие. Хвост очереди до сих пор видно издалека. Первые очереди у ярославской наркологической больницы начались 19 ноября, и каждый день становилось только хуже: люди стояли на морозе с ночи, продавали места в толпе. И всё это ради того, чтобы не переплачивать за справку от врача-нарколога 4,5 тысячи рублей. Дурдом начался после того, как люди неожиданно узнали, что с 22 ноября по приказу Минздрава РФ водители для прохождения шофёрской медкомиссии должны будут сдать дополнительный анализ за свой счёт — биомаркер хронического алкоголизма. Стоимость анализа больше четырёх тысяч рублей. Эта мера, по задумке, должна повлиять на уменьшение числа алкоголиков за рулём.