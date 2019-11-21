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Очередь в наркологичку

«Мне вас жалко»: врачи разгоняют очередь за справками от нарколога. Видео

Реакция ярославцев на отмену подорожания справки для шоферской комиссии

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Многие люди в очереди не верят, что министр передумала, и продолжают стоять

Многие люди в очереди не верят, что министр передумала, и продолжают стоять

Сегодня министр здравоохранения России Вероника Скворцова приостановила внедрение изменений в прохождение шоферской комиссии. Справки от нарколога дорожать не будут. Но люди не спешат уходить из очереди.

— А если уважаемая министр сейчас опять передумает? — уже не верят никому автомобилисты в очереди. — Да и мы уже отпросились с работы. Будем стоять до последнего.

Очередь в наркодиспансер тянется с улицы. К людям вышли медики, и женщина в белом халате сообщила:

— Теперь ничего не подорожает, — сообщила врач хорошую новость. — Мне вас жалко, ну не стойте.

Кто-то ушёл, но немногие. Хвост очереди до сих пор видно издалека. Первые очереди у ярославской наркологической больницы начались 19 ноября, и каждый день становилось только хуже: люди стояли на морозе с ночи, продавали места в толпе. И всё это ради того, чтобы не переплачивать за справку от врача-нарколога 4,5 тысячи рублей. Дурдом начался после того, как люди неожиданно узнали, что с 22 ноября по приказу Минздрава РФ водители для прохождения шофёрской медкомиссии должны будут сдать дополнительный анализ за свой счёт — биомаркер хронического алкоголизма. Стоимость анализа больше четырёх тысяч рублей. Эта мера, по задумке, должна повлиять на уменьшение числа алкоголиков за рулём.

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шоферская комиссияочередьнарколог

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КОММЕНТАРИИ (12)

Я тот кто...
21 ноя 2019 в 15:16

Это Высший уровень издевательства. А вчера, позавчера нельзя было сообщить об этом?

Гость
21 ноя 2019 в 15:12

Слёзы и смех , крики ураааа, люди не верят своему счастью , как же такое может быть , это наверно шутка , нет мы не уйдём кричали они , кто-то злился , - нет уж , подорожало так подорожало , поднимайте в 13 раз .

гость
21 ноя 2019 в 15:12

21 ноября-день Золотого Кольца.Где хоть одна новость?