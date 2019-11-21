«Мне вас жалко»: врачи разгоняют очередь за справками от нарколога. Видео

Многие люди в очереди не верят, что министр передумала, и продолжают стоять

Сегодня министр здравоохранения России Вероника Скворцова приостановила внедрение изменений в прохождение шоферской комиссии. Справки от нарколога дорожать не будут. Но люди не спешат уходить из очереди.



— А если уважаемая министр сейчас опять передумает? — уже не верят никому автомобилисты в очереди. — Да и мы уже отпросились с работы. Будем стоять до последнего.



Очередь в наркодиспансер тянется с улицы. К людям вышли медики, и женщина в белом халате сообщила:



— Теперь ничего не подорожает, — сообщила врач хорошую новость. — Мне вас жалко, ну не стойте.

