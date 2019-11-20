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Очередь в наркологичку

Адская очередь в наркологичку: день второй. Люди мёрзнут с ночи

Что происходит около Ярославской областной наркологической больницы

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Очередь уже тянется за поворот

Очередь уже тянется за поворот

Сегодня очередь около наркологической больницы в Ярославле стала ещё больше. Ярославцы атакуют наркологичку — все хотят успеть получить справку от нарколога до 22 ноября. С этого срока справка подорожает в 13 раз — с 350 до 4800 рублей.

Сегодня многие пришли к 6–8 утра, чтобы занять очередь. 

— Некоторые пришли в три часа ночи! — рассказала девушка в очереди.

Сегодня на улице ощутимо холоднее. Морозит. Люди мёрзнут на улице, но терпят. 

— Часа четыре стою. Холодно. А что делать? Срок прав кончается, надо успеть! — говорит мужчина, который ждет своей очереди с утра. 

Сейчас на улице около 160 человек, внутри — около 80. 

Гигантские очереди к наркологам тянутся уже третий день. Как всё было вчера, читайте в нашем материале.

Люди мерзнут часами

Люди мерзнут часами

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КОММЕНТАРИИ (2)

Сес
20 ноя 2019 в 11:44

Не там собираетесь!