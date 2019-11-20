Адская очередь в наркологичку: день второй. Люди мёрзнут с ночи

Очередь уже тянется за поворот

Сегодня очередь около наркологической больницы в Ярославле стала ещё больше. Ярославцы атакуют наркологичку — все хотят успеть получить справку от нарколога до 22 ноября. С этого срока справка подорожает в 13 раз — с 350 до 4800 рублей.

Сегодня многие пришли к 6–8 утра, чтобы занять очередь.

— Некоторые пришли в три часа ночи! — рассказала девушка в очереди.

Сегодня на улице ощутимо холоднее. Морозит. Люди мёрзнут на улице, но терпят.

— Часа четыре стою. Холодно. А что делать? Срок прав кончается, надо успеть! — говорит мужчина, который ждет своей очереди с утра.