Адская очередь в наркологичку: день второй. Люди мёрзнут с ночи

Сегодня очередь около наркологической больницы в Ярославле стала ещё больше. Ярославцы атакуют наркологичку — все хотят успеть получить справку от нарколога до 22 ноября. С этого срока справка подорожает в 13 раз — с 350 до 4800 рублей.
Сегодня многие пришли к 6–8 утра, чтобы занять очередь.
— Некоторые пришли в три часа ночи! — рассказала девушка в очереди.
Сегодня на улице ощутимо холоднее. Морозит. Люди мёрзнут на улице, но терпят.
— Часа четыре стою. Холодно. А что делать? Срок прав кончается, надо успеть! — говорит мужчина, который ждет своей очереди с утра.
Сейчас на улице около 160 человек, внутри — около 80.
Гигантские очереди к наркологам тянутся уже третий день. Как всё было вчера, читайте в нашем материале.