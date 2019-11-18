«Не нужна нам подпись мэра»: в Ярославле обесценили партию уникальных открыток

Долгожданное событие для ярославских филателистов случилось на днях — в свет вышла коллекционная открытка с литерой В, посвященная 75-летию набережной реки Которосли.
— Литерная открытка выпущена ограниченным тиражом 1200 экземпляров, — сообщили в пресс-службе «Почты России». — На ней изображена беседка, построенная к 975-летию Ярославля в 1985 году по инициативе первого секретаря Ярославского областного комитета КПСС Фёдора Лощенкова. Беседка на набережной Которосли — один из четырех объектов подобного назначения, расположенных на городских набережных.
Мэр Ярославля, представитель фирмы «Марка» и представитель Союза художников России торжественно погасили марку. По словам Владимира Волкова, теперь о знаковой достопримечательности Ярославля узнают по всей стране. Градоначальник даже подписал несколько таких открыток.
— Очень приятно, что центральное место в представленной экспозиции занимают произведения, посвящённые Ярославлю, — отметил Владимир Волков. — Достопримечательности нашего города неоднократно изображались на конвертах, марках, открытках. И сегодня эта замечательная традиция продолжается.
И всё бы вроде ничего, но на гашение марки почему-то забыли пригласить представителей почты. Филателисты говорят, что партию открыток буквально испортили в торжественной обстановке на глазах у коллекционеров.
— На открытках поставили сувенирную печать и расписался мэр города, — сообщил заместитель председателя Союза филателистов Ярославской области Михаил Куимов. — Но ценность представляет не это, а почтовые штемпели, доказывающие сам факт, что открытка прошла через почту. Только такие открытки имеют ценность для коллекций и выставок.
На «Почте России» и в мэрии Ярославля от официальных комментариев на эту тему отказались.
Марки, художественные конверты, открытки уже давно перестали быть просто средством оплаты почтовых отправлений. Сегодня каждый сюжет почтовой марки, конверта и открытки представляет собой законченную миниатюру. Для филателистов при этом особую роль имеют почтовые штемпели, которые доказывают прохождение марки, карточки, открытки или конверта через почту. Два года назад появились конверты с изображением рисунка пятилетней девочки Маргариты Гущиной. Девочка победила в конкурсе рисунка «Мирное небо над любимой Ярославской областью».