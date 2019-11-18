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Город

«Не нужна нам подпись мэра»: в Ярославле обесценили партию уникальных открыток

На гашение карточек с изображением беседки у Которосли забыли позвать почтовиков

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Церемония гашения состоялась в выставочном зале имени Нужина

Церемония гашения состоялась в выставочном зале имени Нужина

Долгожданное событие для ярославских филателистов случилось на днях — в свет вышла коллекционная открытка с литерой В, посвященная 75-летию набережной реки Которосли.

— Литерная открытка выпущена ограниченным тиражом 1200 экземпляров, — сообщили в пресс-службе «Почты России». — На ней изображена беседка, построенная к 975-летию Ярославля в 1985 году по инициативе первого секретаря Ярославского областного комитета КПСС Фёдора Лощенкова. Беседка на набережной Которосли — один из четырех объектов подобного назначения, расположенных на городских набережных.

Литерная открытка с ярославской беседкой вышла ограниченным тиражом

Мэр Ярославля, представитель фирмы «Марка» и представитель Союза художников России торжественно погасили марку. По словам Владимира Волкова, теперь о знаковой достопримечательности Ярославля узнают по всей стране. Градоначальник даже подписал несколько таких открыток.

— Очень приятно, что центральное место в представленной экспозиции занимают произведения, посвящённые Ярославлю, — отметил Владимир Волков. — Достопримечательности нашего города неоднократно изображались на конвертах, марках, открытках. И сегодня эта замечательная традиция продолжается.

Мэр Ярославль Владимир Волков подписал несколько коллекционных открыток

Мэр Ярославль Владимир Волков подписал несколько коллекционных открыток

И всё бы вроде ничего, но на гашение марки почему-то забыли пригласить представителей почты. Филателисты говорят, что партию открыток буквально испортили в торжественной обстановке на глазах у коллекционеров.

— На открытках поставили сувенирную печать и расписался мэр города, — сообщил заместитель председателя Союза филателистов Ярославской области Михаил Куимов. — Но ценность представляет не это, а почтовые штемпели, доказывающие сам факт, что открытка прошла через почту. Только такие открытки имеют ценность для коллекций и выставок.

Филателисты считают, что такая открытка уже не имеет особой ценности

Филателисты считают, что такая открытка уже не имеет особой ценности

На «Почте России» и в мэрии Ярославля от официальных комментариев на эту тему отказались.

Марки, художественные конверты, открытки уже давно перестали быть просто средством оплаты почтовых отправлений. Сегодня каждый сюжет почтовой марки, конверта и открытки представляет собой законченную миниатюру. Для филателистов при этом особую роль имеют почтовые штемпели, которые доказывают прохождение марки, карточки, открытки или конверта через почту. Два года назад появились конверты с изображением рисунка пятилетней девочки Маргариты Гущиной. Девочка победила в конкурсе рисунка «Мирное небо над любимой Ярославской областью».

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КОММЕНТАРИИ (14)

Гость
18 ноя 2019 в 16:33

У автора статьи проблемы с математикой? Или у власти? Беседку построили в 1985 и ей уже 75 лет.

Гость
18 ноя 2019 в 16:05

Нормальные мэры на день города беседки строят, дороги качественно ремонтируют, а не смешную горку из песка, кривые заборы, и ямы на дорогах 😫

Гость
18 ноя 2019 в 14:53

К чему не притронется мер Волков, всё через одно место получается.