«Не нужна нам подпись мэра»: в Ярославле обесценили партию уникальных открыток

Церемония гашения состоялась в выставочном зале имени Нужина Фото: мэрия Ярославля

Долгожданное событие для ярославских филателистов случилось на днях — в свет вышла коллекционная открытка с литерой В, посвященная 75-летию набережной реки Которосли. — Литерная открытка выпущена ограниченным тиражом 1200 экземпляров, — сообщили в пресс-службе «Почты России». — На ней изображена беседка, построенная к 975-летию Ярославля в 1985 году по инициативе первого секретаря Ярославского областного комитета КПСС Фёдора Лощенкова. Беседка на набережной Которосли — один из четырех объектов подобного назначения, расположенных на городских набережных.

Литерная открытка с ярославской беседкой вышла ограниченным тиражом Видео: читатель 76.RU

Мэр Ярославля, представитель фирмы «Марка» и представитель Союза художников России торжественно погасили марку. По словам Владимира Волкова, теперь о знаковой достопримечательности Ярославля узнают по всей стране. Градоначальник даже подписал несколько таких открыток.

— Очень приятно, что центральное место в представленной экспозиции занимают произведения, посвящённые Ярославлю, — отметил Владимир Волков. — Достопримечательности нашего города неоднократно изображались на конвертах, марках, открытках. И сегодня эта замечательная традиция продолжается.



Мэр Ярославль Владимир Волков подписал несколько коллекционных открыток Фото: мэрия Ярославля

И всё бы вроде ничего, но на гашение марки почему-то забыли пригласить представителей почты. Филателисты говорят, что партию открыток буквально испортили в торжественной обстановке на глазах у коллекционеров.

— На открытках поставили сувенирную печать и расписался мэр города, — сообщил заместитель председателя Союза филателистов Ярославской области Михаил Куимов. — Но ценность представляет не это, а почтовые штемпели, доказывающие сам факт, что открытка прошла через почту. Только такие открытки имеют ценность для коллекций и выставок.



Филателисты считают, что такая открытка уже не имеет особой ценности Фото: «Почта России»