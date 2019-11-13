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Тише, а то оштрафуют: депутаты поддержали закон о тихом часе, потому что он нужен людям

Сколько человек из всей области хотят, чтобы днём было тихо

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Депутаты уверены, что тихий час поможет 350 тысячам жителей Ярославской области

Депутаты уверены, что тихий час поможет 350 тысячам жителей Ярославской области

Сегодня на комитете по депутатской деятельности и правопорядку в Ярославской областной думе рассматривали нашумевший закон о тихом часе. Согласно законопроекту, в регионе запретят шуметь в будние дни с 13 до 15 часов. В это время будет запрещено громко включать телевизор или музыку, играть на музыкальных инструментах, петь, свистеть, делать ремонт, что-нибудь разгружать и так далее. Это касается не только жителей многоквартирных домов, но и людей из частного сектора и проживающих в общежитиях. 

Депутатский комитет закон поддержал, предложив принять его в первом чтении.

«Чтобы влиять на соседей»

— Документ предоставляет жителям инструмент для влияния на недобросовестных соседей, — считает депутат Антон Капралов. — Подобные законопроекты уже рассматривались, и сейчас по инициативе жителей, а также уполномоченных по правам ребенка и по правам человека депутатом Андреем Щенниковым разработан законопроект. 

Депутаты говорят, что закон нужен большинству ярославцев, и приводят результаты опроса. 

— Всего было опрошено 3800 человек. Более 50% опрошенных подтвердили, что сталкивались с шумом в дневное время суток. 2/3 пытались уладить ситуацию лично путем уговоров и замечаний, лишь потом обращались в полицию. По результатам опроса инициативу поддержали 2964 человека, — сообщают в региональном парламенте. 

Какие штрафы ждут тех, кто будет слишком громко петь в будний день дома с 13 до 15? Минимальное наказание — предупреждение, шумящим рецидивистам грозит штраф до 5000 рублей. 

Это ещё не значит, что закон принят, но он стал на шаг ближе к этому. Теперь его должны одобрить большинством голосов на заседании областной думы для того, чтобы он появился на территории области. 

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КОММЕНТАРИИ (16)

Анон
13 ноя 2019 в 15:54

А если дети у одних соседей орут и будят детей других соседей - тоже наказывать по закону?

Гость
13 ноя 2019 в 15:21

Что значит шум? И каковы его границы? Ребенок плачет - у него болят зубки (ушки) - шум? Человек громко разговаривает он плохо слышит - шум? И еще качество строительства и ремонта улучшится? Картонные стены зданий будут делать по технологии? Очередной закон, что дышло, куда повернул туда и вышло.

гость
13 ноя 2019 в 15:59

депутаты поддержали этот проект только по тому, что им это сейчас нужно.
работать этот зако будет только в окрестностях депутатских же квартир и в их интересах.
вырастут детки депутатов, закон сойдет на нет.
всем остальным, как не давали спать соседи, так это и будет продолжаться.😱