Тише, а то оштрафуют: депутаты поддержали закон о тихом часе, потому что он нужен людям

Сегодня на комитете по депутатской деятельности и правопорядку в Ярославской областной думе рассматривали нашумевший закон о тихом часе. Согласно законопроекту, в регионе запретят шуметь в будние дни с 13 до 15 часов. В это время будет запрещено громко включать телевизор или музыку, играть на музыкальных инструментах, петь, свистеть, делать ремонт, что-нибудь разгружать и так далее. Это касается не только жителей многоквартирных домов, но и людей из частного сектора и проживающих в общежитиях.

Депутатский комитет закон поддержал, предложив принять его в первом чтении.

«Чтобы влиять на соседей»

— Документ предоставляет жителям инструмент для влияния на недобросовестных соседей, — считает депутат Антон Капралов. — Подобные законопроекты уже рассматривались, и сейчас по инициативе жителей, а также уполномоченных по правам ребенка и по правам человека депутатом Андреем Щенниковым разработан законопроект.

Депутаты говорят, что закон нужен большинству ярославцев, и приводят результаты опроса.

— Всего было опрошено 3800 человек. Более 50% опрошенных подтвердили, что сталкивались с шумом в дневное время суток. 2/3 пытались уладить ситуацию лично путем уговоров и замечаний, лишь потом обращались в полицию. По результатам опроса инициативу поддержали 2964 человека, — сообщают в региональном парламенте.

Какие штрафы ждут тех, кто будет слишком громко петь в будний день дома с 13 до 15? Минимальное наказание — предупреждение, шумящим рецидивистам грозит штраф до 5000 рублей.