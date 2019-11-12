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В Ярославской области власти нашли 7 млрд руб для ремонта дорог: что сделают на эти деньги

Чиновники рассказали депутатам, как будут тратить эту кругленькую сумму

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Чиновники уже определили, на какие дороги потратят деньги

Чиновники уже определили, на какие дороги потратят деньги

Сегодня в Ярославле на заседании облдумы депутатов порадовали чиновники. Заместитель председателя регионального правительства Виктор Неженец сообщил, что на ремонт дорог в следующем году они нашли кругленькую сумму денег — более 7 миллиардов рублей.

— Средства пойдут на ремонт, реконструкцию и содержание региональных и муниципальных объектов улично-дорожной сети. Ремонт по нацпроекту сделают на 190 километрах муниципальных и региональных трасс.

На строительство и реконструкцию планируют потратить 180 миллионов рублей. За эти деньги власти обещают привести в порядок дорогу Крюково — Харинское — Митинская со строительством моста через реку Сутку, мостовые переходы через реки Печегду и Кондру.

29 миллионов рублей потратят на строительство улицы Волочаевской в Рыбинске, 21 миллион — на реконструкцию дороги к деревне Хопылево в Рыбинском районе. Также обещают закончить ремонт моста через реку Юхоть в Большом Селе, ремонт улично-дорожной сети Углича. Более 2 миллиардов запланировано на круглогодичное содержание региональных магистралей.

— Это, конечно, радует нас, как депутатов, и, уверен, обрадует и всех жителей региона, — сказал депутат Ярославской областной думы Николай Бирук. — Важно, что увеличивается также финансирование такого направления, как содержание дорог.

Заложили деньги и на разработку проектной документации, какие-то вещи по повышению безопасности дорожного движения и многое другое. Деньги на ремонт дорог в регионе тратят каждый год, но не всегда жители остаются довольны качеством работ.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
12 ноя 2019 в 19:42

Ничего , полезного и не чего хорошего .губернатору на хрен не нужно и так в достатке . А вот кормить мерию просто необходимо .

гость
12 ноя 2019 в 19:10

Почему еще нет статьи- Кто НЕ сделал прививку в мэрии и в правительстве области? Вы , что, за федеральной повесткой не следите?"Гриппом заболел – самострел! Ну а как? Можно предотвратить – не предотвратил.Я вас прошу подумать об этом. Спасибо."

гость
12 ноя 2019 в 19:05

Интересно ,какая будет разница в ответах , если спрашивать - Вы считаете , что дороги стали лучше? И Вы считаете , что дороги стали лучше на 7 миллиардов?