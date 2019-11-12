В Ярославской области власти нашли 7 млрд руб для ремонта дорог: что сделают на эти деньги

Сегодня в Ярославле на заседании облдумы депутатов порадовали чиновники. Заместитель председателя регионального правительства Виктор Неженец сообщил, что на ремонт дорог в следующем году они нашли кругленькую сумму денег — более 7 миллиардов рублей.



— Средства пойдут на ремонт, реконструкцию и содержание региональных и муниципальных объектов улично-дорожной сети. Ремонт по нацпроекту сделают на 190 километрах муниципальных и региональных трасс.



На строительство и реконструкцию планируют потратить 180 миллионов рублей. За эти деньги власти обещают привести в порядок дорогу Крюково — Харинское — Митинская со строительством моста через реку Сутку, мостовые переходы через реки Печегду и Кондру.

