В Рыбинске в историческом здании, которому более 200 лет, открыли автомойку

В Рыбинске местное отделение ВООПИиК забило тревогу. В центре города рыбинский предприниматель открыл автомойку и шиномонтаж. Вроде бы ничего особенного, но место бизнесмен выбрал явно неудачное — в историческом памятнике архитектуры. Это бывшая конюшня усадьбы Тюменева на улице Герцена, была построена в 1810 году. Недолго думая, организация написала заявление в прокуратуру.



— Рыбинская городская прокуратура выявила нарушения в эксплуатации собственником объекта культурного наследия федерального значения, — говорят в отделении ВООПИиК. — Исковое заявление передано в суд.

