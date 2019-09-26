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В Рыбинске в историческом здании, которому более 200 лет, открыли автомойку

На собственника написали заявление в прокуратуру

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Аж 25 часов работает!

Аж 25 часов работает!

В Рыбинске местное отделение ВООПИиК забило тревогу. В центре города рыбинский предприниматель открыл автомойку и шиномонтаж. Вроде бы ничего особенного, но место бизнесмен выбрал явно неудачное — в историческом памятнике архитектуры. Это бывшая конюшня усадьбы Тюменева на улице Герцена, была построена в 1810 году. Недолго думая, организация написала заявление в прокуратуру.

— Рыбинская городская прокуратура выявила нарушения в эксплуатации собственником объекта культурного наследия федерального значения, — говорят в отделении ВООПИиК. — Исковое заявление передано в суд.

Скорее всего, в ближайшее время предпринимателя попросят съехать.

А как вы считаете, правильно ли исторические здания отдавать под магазины и кафе?

А как вы считаете, правильно ли исторические здания отдавать под магазины и кафе?

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