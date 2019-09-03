На параде спецслужб детей посадили в полицейский грузовик, а на пожарной машине устроили танцы

Все спецслужбы собрались сегодня в Ярославле на Советской площади. Здесь проходят сразу две акции — «Мы первыми приходим на помощь» и «Вместе против террора». Своей техникой и навыками похвастались специалисты МЧС, МВД, Росгвардии, Следственного комитета, УФСИН, медицины катастроф, СЖД, «Ярэнерго», «Газпрома» и многих других ведомств. Помахать шашкой пришли даже казаки.



— Все участники рассказали о своей работе и научили ребят правильному поведению в экстремальной ситуации, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.

