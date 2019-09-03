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Фоторепортаж

На параде спецслужб детей посадили в полицейский грузовик, а на пожарной машине устроили танцы

Большой фоторепортаж с Советской площади Ярославля

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Самыми любопытными оказались дети

Фото: Елена Вахрушева

Все спецслужбы собрались сегодня в Ярославле на Советской площади. Здесь проходят сразу две акции — «Мы первыми приходим на помощь» и «Вместе против террора». Своей техникой и навыками похвастались специалисты МЧС, МВД, Росгвардии, Следственного комитета, УФСИН, медицины катастроф, СЖД, «Ярэнерго», «Газпрома» и многих других ведомств. Помахать шашкой пришли даже казаки.

— Все участники рассказали о своей работе и научили ребят правильному поведению в экстремальной ситуации, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.

Больше всего здесь, конечно, понравилось детям. Для них силовики устроили конкурсы, викторины, эстафеты и даже покормили полевой кухней. Поучаствовать в мероприятии пришли школьники, в том числе ученики кадетских классов разных ведомств.

— Вот бы так почаще, — признались мальчишки из кадетского класса МВД. — Всё очень круто, уезжать совсем не хочется.

Специалисты каждого ведомства показывали свои навыки

Специалисты каждого ведомства показывали свои навыки

К каждой площадке дети выстраивались в очередь

К каждой площадке дети выстраивались в очередь

У чиновников вопросов оказалось не меньше, чем у детей

У чиновников вопросов оказалось не меньше, чем у детей

А ребятне больше хотелось всё потрогать своими руками

А ребятне больше хотелось всё потрогать своими руками

Чтобы гостям было повеселее, на площади устроили концерт в русском народном стиле

Чтобы гостям было повеселее, на площади устроили концерт в русском народном стиле

Было жарко, но ребятня с удовольствием напяливала на себя спецодежду пожарных

Было жарко, но ребятня с удовольствием напяливала на себя спецодежду пожарных

Грузовик с решётками на окнах облюбовали кадеты полиции

Грузовик с решётками на окнах облюбовали кадеты полиции

На Советской площади сегодня побывали сотни ярославских детей

На Советской площади сегодня побывали сотни ярославских детей

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А малышам было не до дядей в пиджаках, они занимались своими делами

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Представители спецслужб пообещали устраивать подобные праздники каждый год

Представители спецслужб пообещали устраивать подобные праздники каждый год

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    гость
    3 сен 2019 в 16:31

    Учитывая исторические закономерности - в нашей стране людей надо приучать к этому с детства :)

    Геноцид
    3 сен 2019 в 14:45

    - Дети, пишем сочинение "Как я провел лето".
    - Марьиванна, а как правильно писать: автозаГ или автозаК?
    - Правильно писать: "Действия полиции были адекватными и корректными".

    Гость
    3 сен 2019 в 14:14

    На фото не "автозак" а машина для перевозки личного состава силовых структур (МВД, Росгвардии). "Автозаки" выглядят по другому.