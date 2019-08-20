«Совести у вас нет!»: ярославец собрал мусор, брошенный грибниками в лесу

Ярославец Сергей Канатьев пошёл за грибами, но собирать ему пришлось ещё и мусор. Правда, грибов он тоже собрал. О своём необычном походе в лес он рассказал в своей колонке.



Придя после выходных на свои грибные места, притом весьма популярные у жителей Брагино, я обнаружил, что у многих грибников, посетивших этот лес, напрочь отсутствуют не только культура, но и совесть. Бутылки и банки из-под водки, пива, кваса и воды были щедро набросаны как раз на самых грибных полянах.

Такое свинство побудило меня провести эксперимент — проверить, чего же больше в лесу, грибов или мусора. Сначала наполнение пакета мусором и ведерка грибами происходило почти наравне, но спустя час перевес в сторону мусора был уже весьма ощутимый.

