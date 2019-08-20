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Сергей Канатьев

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«Совести у вас нет!»: ярославец собрал мусор, брошенный грибниками в лесу

Авторская колонка возмущенного грибника Сергея Канатьева

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Сергей Канатьев проверил, чего в лесу больше: грибов или мусора

Фото: Сергей Канатьев

Ярославец Сергей Канатьев пошёл за грибами, но собирать ему пришлось ещё и мусор. Правда, грибов он тоже собрал. О своём необычном походе в лес он рассказал в своей колонке.

Придя после выходных на свои грибные места, притом весьма популярные у жителей Брагино, я обнаружил, что у многих грибников, посетивших этот лес, напрочь отсутствуют не только культура, но и совесть. Бутылки и банки из-под водки, пива, кваса и воды были щедро набросаны как раз на самых грибных полянах.

Такое свинство побудило меня провести эксперимент — проверить, чего же больше в лесу, грибов или мусора. Сначала наполнение пакета мусором и ведерка грибами происходило почти наравне, но спустя час перевес в сторону мусора был уже весьма ощутимый.

Собранный мусор Сергей отнёс на помойку

Собранный мусор Сергей отнёс на помойку

Пробираясь в куст за одной из брошенных бутылок, наткнулся на два подберезовика, умело замаскировавшихся под цвет прошлогодней листвы.

Результат эксперимента оказался неутешительным — пакет с мусором заполнился под завязку, в отличие от ведёрка с грибами.

Пользуясь возможностью, хотелось бы обратиться к грибникам — читателям портала 76.RU и призвать если уж не следовать моему примеру, то хотя бы просто не мусорить в лесу. 

Вы много мусора видите в лесах?

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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    грибымусорэкологияприрода

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