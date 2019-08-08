Посёлок Текстилей: четыре дома, которые выглядят так, будто всё ещё 20-е годы прошлого века

В нашей рубрике «Ну и дыра» сегодня небольшая прогулка по посёлку Текстилей. Здесь недавно снесли здание школы, на месте которой сейчас новая стройка. Прогулка небольшая, потому что от старого посёлка осталось четыре дома, которые построены в 20-х годах прошлого столетия. Три из них — из красного кирпича. Дома очень красивые, и можно долго их разглядывать и фантазировать, кто же живет там, под крышей, в мансарде, где четыре окошка. Днём здесь безлюдно и очень тихо. Поселок окружен зарослями травы, которую никто не косит. Рядом улица Маланова, но кажется, эти столетние трехэтажки живут своей обособленной жизнью.