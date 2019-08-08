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Посёлок Текстилей: четыре дома, которые выглядят так, будто всё ещё 20-е годы прошлого века

Гуляем по уголку Ярославля, живущему обособленно и уютно

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Плющ уютно украшает подъезд

Фото: Александра Савельева

В нашей рубрике «Ну и дыра» сегодня небольшая прогулка по посёлку Текстилей. Здесь недавно снесли здание школы, на месте которой сейчас новая стройка. Прогулка небольшая, потому что от старого посёлка осталось четыре дома, которые построены в 20-х годах прошлого столетия. Три из них — из красного кирпича. Дома очень красивые, и можно долго их разглядывать и фантазировать, кто же живет там, под крышей, в мансарде, где четыре окошка. Днём здесь безлюдно и очень тихо. Поселок окружен зарослями травы, которую никто не косит. Рядом улица Маланова, но кажется, эти столетние трехэтажки живут своей обособленной жизнью.

Такой европейский вид после капитального ремонта

Такой европейский вид после капитального ремонта

Во дворах здесь старые сараи

Во дворах здесь старые сараи

Сейчас в посёлке три дома из красного кирпича

Сейчас в посёлке три дома из красного кирпича

В редкий солнечный день можно и бельишко развесить на улице

В редкий солнечный день можно и бельишко развесить на улице

Посёлок Текстилей строили в 1920-х годах

Посёлок Текстилей строили в 1920-х годах

Интересные общие лоджии, на которые можно выйти прямо из своей квартиры

Интересные общие лоджии, на которые можно выйти прямо из своей квартиры

Дом построен в 20-х годах прошлого века. Кажется, что и сарай его ровесник

Дом построен в 20-х годах прошлого века. Кажется, что и сарай его ровесник

Желтоглазый обитатель посёлка

Желтоглазый обитатель посёлка

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КОММЕНТАРИИ (3)

Галина
8 авг 2019 в 11:40

Нашему дому на поселке Текстилей 95 лет. А прочнее любого нового! И зелено у нас! В весной вообще классно!

Ценитель Русской Старины
8 авг 2019 в 08:20

Приятная атмосфера.

деревенский
8 авг 2019 в 10:51

пффф. в городе полно мест из IXX века. а в области вообще сплошь и рядом