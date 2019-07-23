23 июля вторник
СЕЙЧАС +24°С
usd 62.98
eur 70.65
  • 8 июля 2019

    76.RU обновил приложение для iPhone

    Новое приложение для фанатов «яблока» теперь получило красивый и современный дизайн, а текст новостей содержит больше интерактивных вставок. В ближайшем будущем мы обновим и приложение для системы Android.

    Подробнее
    4 июля 2019

    У нас появился раздел «Мнения»

    Теперь найти мнения различных экспертов по той или иной теме на нашем сайте стало проще — авторские колонки выводятся на любой странице сайта справа. А нажав на кликабельное слово «Мнения» вы попадете в сам раздел. Хотите о чем-то высказаться? Тогда пишите нам на почту 76@rugion.ru

    24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +24°С
usd 62.98
eur 70.65

Все новости

Все новости
Город

«Народ будет веселиться на костях»: ввели в эксплуатацию скандальный комплекс «Волков-плаза»

Стало известно, что будет в новом торгово-развлекательном центре в Ярославле

Поделиться

1 368
Обсудить

Комплекс «Волков-плаза» уже ввели в эксплуатацию

Фото: «Волков-плаза»

В Ярославле готовится к открытию новый торгово-развлекательный комплекс «Волков-плаза». Здание, которое находится в самом центре города, в зоне ЮНЕСКО, уже ввели в эксплуатацию.

Среди арендаторов уже значится организация, которая займет одно из помещений комплекса чайханой. Ресторатор Павел Кашников рассказал, как это будет выглядеть.

— Основной зал на 165 мест со сценой для выступлений артистов с крутейшими видами из панорамных окон на сквер с одной стороны и театр Волкова с другой, — рассказал он. — Отдельный зал на 40 мест с профессиональным караоке и хорошим звуком. Большая детская игровая зона.

В «Волков-плазе» будет огромная чайхана

В «Волков-плазе» будет огромная чайхана

О других заведениях, которые откроются в «Волков-плазе», станет известно чуть позже.

Здание начали строить несколько лет назад на Волковской площади. Стройка успела стать скандальной из-за пристального внимания к ней ярославских градозащитников и депутатов. Защитники не раз заявляли, что здание слишком выделяется внешним обликом в историческом центре, писали заявление в Генпрокуратуру.

— Застройщик, к сожалению, победил. Печально, что здание, которое строили в нарушение всех действующих регламентов в зоне ЮНЕСКО, так и не реконструировали, чтобы привести в соответствие с регламентами, чтобы не нарушать исторический облик древнего Ярославля, — сокрушается градозащитница Ольга Мазанова. — Можно было зрительно разбить огромный объем на два разных здания, убрать 3-й и 4-й этажи, изменить форму крыши и оформление фасадов. Около полутора недель назад к тому же выпилили деревья в сквере рядом со зданием. Ну что же. Теперь в историческом ансамбле площади Волкова появился немасштабный чужеродный объем, единственное здание современной архитектуры, которое нарушает единство ансамбля и не вписывается в него. Теперь народ будет развлекаться и веселиться на костях, так как здание строится на месте утраченного храма Власьевского прихода и кладбища.

Торгово-развлекательный комплекс «Волков-плаза» возводится вплотную к памятнику истории и культуры регионального значения «Здание, где размещалась резервное фронтовое управление ставки Верховного главнокомандующего». Здание было построено как гостиница «Ярославль» в конце 1930-х годов известным ярославским архитектором Капачинским, это одно из немногих оставшихся зданий предвоенного десятилетия, построенных в советский период в центре Ярославля.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Волков-плазаЮНЕСКО

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!