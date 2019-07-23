«Народ будет веселиться на костях»: ввели в эксплуатацию скандальный комплекс «Волков-плаза»

В Ярославле готовится к открытию новый торгово-развлекательный комплекс «Волков-плаза». Здание, которое находится в самом центре города, в зоне ЮНЕСКО, уже ввели в эксплуатацию.



Среди арендаторов уже значится организация, которая займет одно из помещений комплекса чайханой. Ресторатор Павел Кашников рассказал, как это будет выглядеть.



— Основной зал на 165 мест со сценой для выступлений артистов с крутейшими видами из панорамных окон на сквер с одной стороны и театр Волкова с другой, — рассказал он. — Отдельный зал на 40 мест с профессиональным караоке и хорошим звуком. Большая детская игровая зона.