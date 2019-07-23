«Народ будет веселиться на костях»: ввели в эксплуатацию скандальный комплекс «Волков-плаза»

Комплекс «Волков-плаза» уже ввели в эксплуатацию
Фото: «Волков-плаза»
В Ярославле готовится к открытию новый торгово-развлекательный комплекс «Волков-плаза». Здание, которое находится в самом центре города, в зоне ЮНЕСКО, уже ввели в эксплуатацию.
Среди арендаторов уже значится организация, которая займет одно из помещений комплекса чайханой. Ресторатор Павел Кашников рассказал, как это будет выглядеть.
— Основной зал на 165 мест со сценой для выступлений артистов с крутейшими видами из панорамных окон на сквер с одной стороны и театр Волкова с другой, — рассказал он. — Отдельный зал на 40 мест с профессиональным караоке и хорошим звуком. Большая детская игровая зона.
О других заведениях, которые откроются в «Волков-плазе», станет известно чуть позже.
Здание начали строить несколько лет назад на Волковской площади. Стройка успела стать скандальной из-за пристального внимания к ней ярославских градозащитников и депутатов. Защитники не раз заявляли, что здание слишком выделяется внешним обликом в историческом центре, писали заявление в Генпрокуратуру.
— Застройщик, к сожалению, победил. Печально, что здание, которое строили в нарушение всех действующих регламентов в зоне ЮНЕСКО, так и не реконструировали, чтобы привести в соответствие с регламентами, чтобы не нарушать исторический облик древнего Ярославля, — сокрушается градозащитница Ольга Мазанова. — Можно было зрительно разбить огромный объем на два разных здания, убрать 3-й и 4-й этажи, изменить форму крыши и оформление фасадов. Около полутора недель назад к тому же выпилили деревья в сквере рядом со зданием. Ну что же. Теперь в историческом ансамбле площади Волкова появился немасштабный чужеродный объем, единственное здание современной архитектуры, которое нарушает единство ансамбля и не вписывается в него. Теперь народ будет развлекаться и веселиться на костях, так как здание строится на месте утраченного храма Власьевского прихода и кладбища.
Торгово-развлекательный комплекс «Волков-плаза» возводится вплотную к памятнику истории и культуры регионального значения «Здание, где размещалась резервное фронтовое управление ставки Верховного главнокомандующего». Здание было построено как гостиница «Ярославль» в конце 1930-х годов известным ярославским архитектором Капачинским, это одно из немногих оставшихся зданий предвоенного десятилетия, построенных в советский период в центре Ярославля.