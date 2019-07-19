«Случись что — никто не поможет»: ярославцы боятся тёмным вечером ходить по городу

На сайте 76.RU проходит опрос на тему безопасности в городе. На данный момент проголосовали 260 человек. Большинство из них сказали, что чувствуют себя защищёнными только днём и не в тёмные вечера (45%); многие заявили, что вовсе боятся ходить по улицам, ведь случись что — никто не поможет (26%); иногда чувствуют себя защищёнными 14% опрошенных и 13% участников голосования уверены, что Ярославль — абсолютно безопасный город.

— О какой безопасности вы говорите? — задаётся вопросом читатель 76.RU Андриан Ковалёв. — Средь белого дня в Кировском районе украли телефон. Вызвал милицию, вначале приехали опросили, а окончилось отказом в возбуждении уголовного дела. Вот и всё спокойствие.