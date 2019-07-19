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Город

«Случись что — никто не поможет»: ярославцы боятся тёмным вечером ходить по городу

Социологи выяснили, в каком районе города людям страшнее всего

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Многие ярославцы уверены, что в тёмное время суток лучше сидеть дома, потому что в городе опасно

Фото: Александра Савельева

На сайте 76.RU проходит опрос на тему безопасности в городе. На данный момент проголосовали 260 человек. Большинство из них сказали, что чувствуют себя защищёнными только днём и не в тёмные вечера (45%); многие заявили, что вовсе боятся ходить по улицам, ведь случись что — никто не поможет (26%); иногда чувствуют себя защищёнными 14% опрошенных и 13% участников голосования уверены, что Ярославль — абсолютно безопасный город.

— О какой безопасности вы говорите? — задаётся вопросом читатель 76.RU Андриан Ковалёв. — Средь белого дня в Кировском районе украли телефон. Вызвал милицию, вначале приехали опросили, а окончилось отказом в возбуждении уголовного дела. Вот и всё спокойствие.

— Да на Пятёрке наркоманы, алкаши и проститутки на каждом углу, — добавляет Анастасия Григорьева.

— Наказание должно быть страшным, тогда и преступлений не будет, — высказала свою позицию в группе 76.RU Валентина Озерова.

Ранее городской институт стратегических инициатив провёл подобный опрос населения, но его результаты показали, что в целом ярославцы чувствуют себя защищёнными. Между тем социологи всё же выяснили, в каком районе города людям страшнее всего.

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КОММЕНТАРИИ (1)

19 июл 2019 в 22:09

45% опрошенных боятся ходить по вечерам. Только 13 % уповают на полицию. Таким образом, большинство населения чувствуют себя защищенными.