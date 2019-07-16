Назвали район Ярославля, где страшнее всего жить

Не везде безопасно гулять по вечерам
Фото: Александра Савелева
В Ярославле Институт развития стратегических инициатив по запросу полиции провел опрос.
Ярославцев спросили — чувствуют ли они себя защищённо в своем районе. По ответам легко понять, где людям живётся спокойнее и где меньше волнуются за свою жизнь и кошелек.
— У нас были такие задачи: оценить эффективность работы полиции в районах проживания и городе в целом; определить уровень доверия жителей Ярославля полиции, — рассказали в ИРСИ.
Опрашивали тех, кому больше 18, выборка случайная и бесповторная.
По данным, полученным институтом, получается, что большая часть ярославцев чувствует себя под защитой. С легким сердцем живут в Заволжском районе — там, похоже, наименьший уровень тревожности. А вот на Пятерке неспокойно.