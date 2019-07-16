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Город

Назвали район Ярославля, где страшнее всего жить

Среди горожан провели опрос о чувстве защищённости

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Не везде безопасно гулять по вечерам

Фото: Александра Савелева

В Ярославле Институт развития стратегических инициатив по запросу полиции провел опрос. 

Ярославцев спросили — чувствуют ли они себя защищённо в своем районе. По ответам легко понять, где людям живётся спокойнее и где меньше волнуются за свою жизнь и кошелек. 

— У нас были такие задачи: оценить эффективность работы полиции в районах проживания и городе в целом; определить уровень доверия жителей Ярославля полиции, — рассказали в ИРСИ.

Опрашивали тех, кому больше 18, выборка случайная и бесповторная.

По данным, полученным институтом, получается, что большая часть ярославцев чувствует себя под защитой. С легким сердцем живут в Заволжском районе — там, похоже, наименьший уровень тревожности. А вот на Пятерке неспокойно.

Так распределились голоса опрошенных

Так распределились голоса опрошенных

А вы чувствуете себя защищённо?

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Иван
    16 июл 2019 в 22:29

    Брагино сильно зависит от места. Бывают спокойные микрорайоны, а бывает просто жуть

    Гость
    17 июл 2019 в 00:07

    Хотите искурисию по ночному Брагино провиду и узнаете где безопасно

    Пятерка
    16 июл 2019 в 22:27

    Какая заволга? Там люди в пробках теряют года жизни больше чем на пятёрке бомжи бухают. Не говорю о небомжах, мы вообще в шоколаде.