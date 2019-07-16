Назвали район Ярославля, где страшнее всего жить

В Ярославле Институт развития стратегических инициатив по запросу полиции провел опрос.

Ярославцев спросили — чувствуют ли они себя защищённо в своем районе. По ответам легко понять, где людям живётся спокойнее и где меньше волнуются за свою жизнь и кошелек.

— У нас были такие задачи: оценить эффективность работы полиции в районах проживания и городе в целом; определить уровень доверия жителей Ярославля полиции, — рассказали в ИРСИ.

Опрашивали тех, кому больше 18, выборка случайная и бесповторная.