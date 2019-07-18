«R — значит реальность»: ярославцы обсуждают видео гуляющего по затопленным дорогам мужчины в ластах

Мужчину уже прозвали и Капитаном Реальность, и Водаменом
Фото: «Подслушано в Ярославле» / Vk.com
Сильный дождь затопил несколько улиц в Брагино, буквально превратив их каналы. Автомобилисты ругались, пешеходы не понимали, как им перейти дорогу, но нашлись и те, кто отнёсся к происходящему с юмором. В группе «Подслушано в Ярославле в соцсети «ВКонтакте» разместили видеоролик, на котором человек в маске, шляпе пирата, чёрном плаще и ластах под героическую музыку переходит залитую водой дорогу.
— Этому городу нужен новый герой, — написали авторы видео, пожелавшие остаться анонимными. — R — значит реальность. Мы покажем вам реальный мир.
— А где ваш R-мобиль? — поинтересовался Алексей Иванов.
— У него R-байдарка, — ответила Анна Каража. — Течением унесло.
— Аквамен уже не тот, — написал в паблике Дмитрий Робаковский.
Весёлого мужчину ярославцы уже окрестили и Капитаном Реальность, и Водаменом и попросили снять продолжение. Поводы для этого ещё будут — синоптики обещают дожди до конца недели.