«R — значит реальность»: ярославцы обсуждают видео гуляющего по затопленным дорогам мужчины в ластах

Сильный дождь затопил несколько улиц в Брагино, буквально превратив их каналы. Автомобилисты ругались, пешеходы не понимали, как им перейти дорогу, но нашлись и те, кто отнёсся к происходящему с юмором. В группе «Подслушано в Ярославле в соцсети «ВКонтакте» разместили видеоролик, на котором человек в маске, шляпе пирата, чёрном плаще и ластах под героическую музыку переходит залитую водой дорогу.



— Этому городу нужен новый герой, — написали авторы видео, пожелавшие остаться анонимными. — R — значит реальность. Мы покажем вам реальный мир.

