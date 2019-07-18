18 июля четверг
СЕЙЧАС +16°С
usd 62.95
eur 70.56
  • 8 июля 2019

    76.RU обновил приложение для iPhone

    Новое приложение для фанатов «яблока» теперь получило красивый и современный дизайн, а текст новостей содержит больше интерактивных вставок. В ближайшем будущем мы обновим и приложение для системы Android.

    Подробнее
    4 июля 2019

    У нас появился раздел «Мнения»

    Теперь найти мнения различных экспертов по той или иной теме на нашем сайте стало проще — авторские колонки выводятся на любой странице сайта справа. А нажав на кликабельное слово «Мнения» вы попадете в сам раздел. Хотите о чем-то высказаться? Тогда пишите нам на почту 76@rugion.ru

    24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +16°С
usd 62.95
eur 70.56

Все новости

Все новости
Город

«R — значит реальность»: ярославцы обсуждают видео гуляющего по затопленным дорогам мужчины в ластах

Ролик выложили в соцсетях

Поделиться

343
2 Обсудить

Мужчину уже прозвали и Капитаном Реальность, и Водаменом

Фото: «Подслушано в Ярославле» / Vk.com

Сильный дождь затопил несколько улиц в Брагино, буквально превратив их каналы. Автомобилисты ругались, пешеходы не понимали, как им перейти дорогу, но нашлись и те, кто отнёсся к происходящему с юмором. В группе «Подслушано в Ярославле в соцсети «ВКонтакте» разместили видеоролик, на котором человек в маске, шляпе пирата, чёрном плаще и ластах под героическую музыку переходит залитую водой дорогу.

— Этому городу нужен новый герой, — написали авторы видео, пожелавшие остаться анонимными. — R — значит реальность. Мы покажем вам реальный мир.

— А где ваш R-мобиль? — поинтересовался Алексей Иванов.

— У него R-байдарка, — ответила Анна Каража. — Течением унесло.

— Аквамен уже не тот, — написал в паблике Дмитрий Робаковский.

Весёлого мужчину ярославцы уже окрестили и Капитаном Реальность, и Водаменом и попросили снять продолжение. Поводы для этого ещё будут — синоптики обещают дожди до конца недели.

ТЕКСТ

ТЕГИ

дождьзатопило дороги

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

Фадей
18 июл 2019 в 07:27

А не этот ли Робин сбежал от Бетмена, с гаражей на ул. Толбухина?

Авдей
18 июл 2019 в 07:20

Где ты был, когда топило Московский, Ярославль Главный, Набережную. Эх