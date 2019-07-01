В Ярославле массово вырубают деревья под парковки

С прошлой недели в Ярославле начали массово вырубать деревья вдоль проспектов и автомагистралей. Спилили деревья вдоль проспекта Дзержинского, Красноперевальского переулка. А также на улицах Панина и Лескова. На всех этих дорогах начались работы по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По проектам вдоль ряда улиц задуманы боковые карманы под парковки.

Ситуация с вырубкой возмутила местных жителей. Люди начали писать обращения в мэрию с требованием прекратить вырубать деревья.

— Надо доводить информацию, что если спилено дерево, значит, образно, будет восстановлено два дерева. Обязательно предупреждайте общественность, что есть проект, да, будет спилено, но будет и восстановлено, рядом проведено благоустройство, — ответил мэр Ярославля Владимир Волков.

Вырубка на улицах Панина и Лескова идёт под строительство этих дорог: улицу Панина продлевают до проспекта Дзержинского, а на Лескова строят дублёр.

На большинстве дорог работы начались недавно, и прокуратура Ярославля считает, что в этом году их в городе сделать качественно и в срок не успеют. Рассказываем, где ещё в этом году в Ярославле развернутся масштабные дорожные работы.