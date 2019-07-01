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Город

В Ярославле массово вырубают деревья под парковки

Вырубки начались на дорогах, которые ремонтируют по федеральной программе

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Под новые парковки в городе рубят деревья 

Фото: Александра Савельева

С прошлой недели в Ярославле начали массово вырубать деревья вдоль проспектов и автомагистралей. Спилили деревья вдоль проспекта Дзержинского, Красноперевальского переулка. А также на улицах Панина и Лескова. На всех этих дорогах начались работы по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По проектам вдоль ряда улиц задуманы боковые карманы под парковки. 

— Красноперевальский переулок, проспект Дзержинского: началась опиловка деревьев под парковочные карманы, — отчитался заммэра по вопросам градостроительства Ринат Бадаев. 

Ситуация с вырубкой возмутила местных жителей. Люди начали писать обращения в мэрию с требованием прекратить вырубать деревья. 

— Надо доводить информацию, что если спилено дерево, значит, образно, будет восстановлено два дерева. Обязательно предупреждайте общественность, что есть проект, да, будет спилено, но будет и восстановлено, рядом проведено благоустройство, — ответил мэр Ярославля Владимир Волков. 

Вырубка на улицах Панина и Лескова идёт под строительство этих дорог: улицу Панина продлевают до проспекта Дзержинского, а на Лескова строят дублёр. 

На большинстве дорог работы начались недавно, и прокуратура Ярославля считает, что в этом году их в городе сделать качественно и в срок не успеют. Рассказываем, где ещё в этом году в Ярославле развернутся масштабные дорожные работы. 

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КОММЕНТАРИИ (8)

гость
1 июл 2019 в 13:30

"Образно будет высажено" - Во-первых Волков врёт - никто не высаживает деревья ... где -то высажено -нас не устраивает - где то и мэр нормальный и зарплаты большие и работа есть, нам нужны деревья там где наши дома - они защищали дома от пыли и шума с магистралей... Господи ну сколько можно уже неучам вдалбливать элементарное?!!

гость
1 июл 2019 в 14:19

В городе который год идет геноцид деревьев. На Депутатской, на Андропова, на Нахимсона, на Советской, на Собинова... На Московском проспекте стоят мертвые тополя.

Согласен
1 июл 2019 в 14:18

Никто не высаживает деревья. Все только рубят под парковку, под застройку и таких примеров масса. Город превращается в каменную вонючую коробку. Кто согласовывал этот проект с вырубкой?