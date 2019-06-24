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Город

«На то они и полиция»: общественники защитили сотрудников МВД, катающихся по пляжу на машине

Активист сообщества «Дороги Ярославля» прокомментировал инцидент

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Автор кадров уверяет, что пока он не включил камеру, машина гоняла по пляжу быстрее

Фото: Андрей Александрович

Активисты сообщества «Дороги Ярославля», которые выступают в роли автомобилистов-общественников, обратили внимание на публикацию 76.RU, в которой шла речь о полицейских, заехавших на служебном автомобиле на городской пляж.

— Сотрудник упоминает в разговоре, что их вызвали, следовательно, приехали они по служебной необходимости, — заступился за сотрудников МВД активист Темур Абдуллаев. — Жертв и пострадавших нет, значит сотрудники сделали всё правильно. Полиция на то и полиция, чтоб везде успевать.

Ранее горожане высказывали мнения и возмущение по поводу поступка полицейских, но большинство людей всё же высказывалось негативно в адрес автора видео, а не в адрес сотрудников правоохранительных органов.

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