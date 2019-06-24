«На то они и полиция»: общественники защитили сотрудников МВД, катающихся по пляжу на машине

Активисты сообщества «Дороги Ярославля», которые выступают в роли автомобилистов-общественников, обратили внимание на публикацию 76.RU, в которой шла речь о полицейских, заехавших на служебном автомобиле на городской пляж.



— Сотрудник упоминает в разговоре, что их вызвали, следовательно, приехали они по служебной необходимости, — заступился за сотрудников МВД активист Темур Абдуллаев. — Жертв и пострадавших нет, значит сотрудники сделали всё правильно. Полиция на то и полиция, чтоб везде успевать.

