Одна дорога по цене четырёх: в Тутаевское шоссе уложат беспрецедентное количество денег

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Подробности о ремонте дороги в Ярославле, который растянется на два года
На ремонт Тутаевского шоссе потратят больше полмиллиарда рублей
Фото: Александра Савельева
В этом году в Ярославле начнут ремонтировать Тутаевское шоссе — это одна из главных магистралей Дзержинского района. Капитально отремонтируют участок от улицы Елены Колесовой до Большой Норской, это 3,7 километра дороги. Ремонт шоссе станет беспрецедентно дорогим за последние почти десять лет в Ярославле: он обойдётся в 698,3 миллиона рублей.
— Контракт будет заключен с единственным поставщиком, компанией ЕКС (Москва), 25 июня. Ремонт будет идти в два этапа и должен быть завершен 20 октября 2020 года, — рассказал заместитель мэра Ярославля по вопросам градостроительства Ринат Бадаев.
За эти деньги на дороге не только заменят асфальт, но и уложат плиткой часть тротуаров, нанесут пластиковую разметку, обустроят парковочные карманы на 81 место, установят либо заменят 11 светофоров, а также 415 штук дорожных знаков.
Напомним, ремонт целого Ленинградского проспекта (пяти километров дороги) обошёлся в 2018 году в 157 миллионов рублей. А два года назад рыбинская компания «РУМС» отремонтировала проспект Ленина на всей протяженности дороги за 105 миллионов рублей. В 2010 году на ремонт проспекта Фрунзе потратили почти миллиард рублей, и он стоит до сих пор.
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парковочные картманы???Реально??Это какой-то конкретный перегрев....единственный поставщик чего???Наверно,потому что в России он один так дорого и долго умеет ремонтировать???
За такие деньги, я думаю, можно ещё по одной полосе в каждом направлении добавить, чтоб избавиться от пробок. Место вроде позволяет, ничего сносить не надо.
А от Большой Норской, когда будут делать??? Или там люди не живут?