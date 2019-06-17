Одна дорога по цене четырёх: в Тутаевское шоссе уложат беспрецедентное количество денег

В этом году в Ярославле начнут ремонтировать Тутаевское шоссе — это одна из главных магистралей Дзержинского района. Капитально отремонтируют участок от улицы Елены Колесовой до Большой Норской, это 3,7 километра дороги. Ремонт шоссе станет беспрецедентно дорогим за последние почти десять лет в Ярославле: он обойдётся в 698,3 миллиона рублей.



— Контракт будет заключен с единственным поставщиком, компанией ЕКС (Москва), 25 июня. Ремонт будет идти в два этапа и должен быть завершен 20 октября 2020 года, — рассказал заместитель мэра Ярославля по вопросам градостроительства Ринат Бадаев.

