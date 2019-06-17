Мэр в режиме онлайн уволил директора управляющей компании из-за дома с девятью этажами мусора

Сегодня утром мэр Ярославля уволил директора муниципальной управляющей компании «Управляющая дирекция города Ярославля» после скандала с домом на улице Суздальской 190, где больше недели не вывозили мусор . Момент увольнения транслировали в режиме онлайн с утренней планёрки у градоначальника.



— Виктор Денисов, расскажите, что у нас с домом, где все девять подъездов до девятого этажа были завалены мусором?



Директор компании успел только сказать, что всё убрано на сегодняшний день. Мэр продолжил:

