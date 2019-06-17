Мэр в режиме онлайн уволил директора управляющей компании из-за дома с девятью этажами мусора

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Уборку двухнедельных гор отходов взвалили на хрупкие плечи единственной уборщицы
Владимир Волков предложил уволенному директору МУП помочь уборщице прибирать целый дом
Фото: Александра Савельева, Мэрия Ярославля
Сегодня утром мэр Ярославля уволил директора муниципальной управляющей компании «Управляющая дирекция города Ярославля» после скандала с домом на улице Суздальской 190, где больше недели не вывозили мусор. Момент увольнения транслировали в режиме онлайн с утренней планёрки у градоначальника.
— Виктор Денисов, расскажите, что у нас с домом, где все девять подъездов до девятого этажа были завалены мусором?
Директор компании успел только сказать, что всё убрано на сегодняшний день. Мэр продолжил:
— На территории дома вы даже не появились. Имя нашей муниципальной управляющей компании вы просто стёрли и уничтожили после таких действий. Люди, которые в этом доме проживают, в течение недели не видели ни тех, кто убирает, ни вас, — отчитывал подчинённого Владимир Волков. — Если проблема возникает в городе, я тут же выезжаю и решаю на месте. Вы, видимо, очень заняты, и вы — человек, который занимается, скорее всего, не теми делами. С сегодняшнего дня вы не работаете. Я предлагаю вам помочь той женщине, которая убиралась. Она, конечно, не одна там убиралась. Но где-то написали, что женщина-уборщица ходит и вывозит мусор, который должны убирать организации, с которыми у вас заключены договоры. Результат вашей работы — рост долгов и доведение до коллапса ситуации в отдельном конкретном доме. Свободны.
Больше Владимир Денисов мэру уже ничего не отвечал. На его место никто назначен не был. После большого скандала и двух недель жизни с горами мусора и бегающими по дому крысами жители многоквартирного дома решили отказаться от услуг муниципальной компании и перейти в другой управдом.
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нормальный ход... еще бы проверить другие управляющие компании)
так и сам бы тоже уволился...и спецов забирает
Почему один дом? Все наши дома от этой управляющей компании на Суздальской улице забиты мусором под завязку. Всех уборщиков в конце мая уволили. Так уходить в другие компании не дают, подписи в протоколах подделывают. Ужас!!!!