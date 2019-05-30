На Ярославль обрушатся грозы и сильный ветер

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Как долго продержится такая погода
Завтра в Ярославле ожидается сильный ветер и гроза
Ближайшие сутки над Ярославлем нависнут грозовые тучи. Синоптики прогнозируют сильный ветер и грозы до вечера 31 мая.
В связи с этим спасатели управления МЧС по Ярославской области выпустили экстренное предупреждение.
— В отдельных района Ярославской области ожидается гроза, при грозе усиление северо-восточного ветра порывами до 15–17 метров в секунду. Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, падением деревьев, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных широкоформатных конструкций и ветхих крыш, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.
Гидрометцентр передаёт дождливую погоду до конца выходных. Также синоптики попытались составить прогноз погоды на всё лето.