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Город

На Ярославль обрушатся грозы и сильный ветер

Как долго продержится такая погода

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Завтра в Ярославле ожидается сильный ветер и гроза 

Фото: Александра Савельева

Ближайшие сутки над Ярославлем нависнут грозовые тучи. Синоптики прогнозируют сильный ветер и грозы до вечера 31 мая. 

В связи с этим спасатели управления МЧС по Ярославской области выпустили экстренное предупреждение.

— В отдельных района Ярославской области ожидается гроза, при грозе усиление северо-восточного ветра порывами до 15–17 метров в секунду. Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, падением деревьев, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных широкоформатных конструкций и ветхих крыш, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области. 

Гидрометцентр передаёт дождливую погоду до конца выходных. Также синоптики попытались составить прогноз погоды на всё лето

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

погодагроза

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