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Город

Ломились в закрытые двери: ярославцы устроили штурм автобусов до кладбищ. Видео

На Радоницу не хватает даже дополнительных маршрутов

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Нетерпеливые пассажиры пытались самостоятельно открыть двери автобусов 

Фото: Александра Савельева

7 мая православные отмечают Радоницу — родительский день. В этот день следует вспомнить об усопших, многие отправляются на кладбища, чтобы почтить память родных. 

Городские власти в этот день специально запускают дополнительные маршруты автобусов до городских кладбищ, в частности, до «Осташинского» и «Игнатьевского». Но, видимо, их всё равно оказалось недостаточно. Ярославцы штурмовали приходящие автобусы на Богоявленской площади. 

— Не бегите, всё равно не поедем, пока предыдущий не уедет, — успокаивает кондуктор автобуса, в который пытался ворваться разгорячённый пассажир, разжимая закрытые двери руками. 

Кто-то предлагал скинуться на такси, мол, недорого будет на троих. 

— Да нет, давай на автобусе поедем, — отмахнулась от предложения пожилая женщина. 

Толпами ждут следующий автобус  

Самые поздние автобусы до кладбищ отправляются около 14 часов дня. Расписание всех рейсов опубликовано на портале мэрии Ярославля. Какие маршруты сегодня ездят: 

  • № 5 «Красная площадь» — «Осташинское кладбище»;
  • № 14 «Богоявленская площадь» — «Игнатовское кладбище»;
  • № 15 «15 МКР» — «Игнатовское кладбище».

И дополнительные:

  • № 5а «Красная площадь» — «Осташинское кладбище» (по улицам Чкалова, Добрынина, Промышленная);
  • № 5б «15 МКР» — «Осташинское кладбище».

В прошлом году давка на площади оказалась не меньше, в толпе кричали, что у автобуса колёса лопнут от перезагрузки

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

автобусыРадоница

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КОММЕНТАРИИ (6)

Максим
7 май 2019 в 11:03

Пенсионеры, очень дикий народ.

Гость
7 май 2019 в 11:13

А на Пасху вообще ни одного автобуса не было, на Игнатовское пешком шли, туда и обратно. А на машинах проезжать и парковаться не давали. Для кого эта власть? Волков уходи.

Гость
7 май 2019 в 10:36

А завтра нельзя почтить память усопших родственников?