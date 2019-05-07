Ломились в закрытые двери: ярославцы устроили штурм автобусов до кладбищ. Видео

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На Радоницу не хватает даже дополнительных маршрутов
Нетерпеливые пассажиры пытались самостоятельно открыть двери автобусов
7 мая православные отмечают Радоницу — родительский день. В этот день следует вспомнить об усопших, многие отправляются на кладбища, чтобы почтить память родных.
Городские власти в этот день специально запускают дополнительные маршруты автобусов до городских кладбищ, в частности, до «Осташинского» и «Игнатьевского». Но, видимо, их всё равно оказалось недостаточно. Ярославцы штурмовали приходящие автобусы на Богоявленской площади.
— Не бегите, всё равно не поедем, пока предыдущий не уедет, — успокаивает кондуктор автобуса, в который пытался ворваться разгорячённый пассажир, разжимая закрытые двери руками.
Кто-то предлагал скинуться на такси, мол, недорого будет на троих.
— Да нет, давай на автобусе поедем, — отмахнулась от предложения пожилая женщина.
Самые поздние автобусы до кладбищ отправляются около 14 часов дня. Расписание всех рейсов опубликовано на портале мэрии Ярославля. Какие маршруты сегодня ездят:
И дополнительные:
В прошлом году давка на площади оказалась не меньше, в толпе кричали, что у автобуса колёса лопнут от перезагрузки.
А на Пасху вообще ни одного автобуса не было, на Игнатовское пешком шли, туда и обратно. А на машинах проезжать и парковаться не давали. Для кого эта власть? Волков уходи.