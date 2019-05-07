Ломились в закрытые двери: ярославцы устроили штурм автобусов до кладбищ. Видео

7 мая православные отмечают Радоницу — родительский день. В этот день следует вспомнить об усопших, многие отправляются на кладбища, чтобы почтить память родных.

Городские власти в этот день специально запускают дополнительные маршруты автобусов до городских кладбищ, в частности, до «Осташинского» и «Игнатьевского». Но, видимо, их всё равно оказалось недостаточно. Ярославцы штурмовали приходящие автобусы на Богоявленской площади.