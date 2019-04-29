Почти 100 тысяч на километр: во сколько обойдётся бюджету Ярославля покраска бордюров

В мэрии Ярославля приняли решение покрасить в городе 70 километров бордюров. Несмотря на то, что активисты просили чиновников отказаться от этой бесполезной на их взгляд затеи.

— Принято решение, что вертикальная разметка будет расположена на бордюрном камне, — уточнили в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля. — Она будет нанесена на основных магистралях и в зоне ЮНЕСКО, что противоречит обращению общественника Сергея Казанского, но не нарушает существующего контракта по содержанию территории.

