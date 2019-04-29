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    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

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    8 апреля 2019

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Город

Почти 100 тысяч на километр: во сколько обойдётся бюджету Ярославля покраска бордюров

Общественники просили мэрию отказаться от этой затеи

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Разметку нанесут на бордюры 

Фото: Александра Савельева 

В мэрии Ярославля приняли решение покрасить в городе 70 километров бордюров. Несмотря на то, что активисты просили чиновников отказаться от этой бесполезной на их взгляд затеи. 

— Принято решение, что вертикальная разметка будет расположена на бордюрном камне, — уточнили в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля. — Она будет нанесена на основных магистралях и в зоне ЮНЕСКО, что противоречит обращению общественника Сергея Казанского, но не нарушает существующего контракта по содержанию территории.

Из бюджета на эти цели выделят 6 миллионов 681 тысячу 741 рубль. Или по 90,7 тысячи рублей на километр бордюров. 

— Сейчас покрашено 10% от общего числа. Работу закончим ко Дню города, — отчитались сегодня на утренней планёрке у мэра Ярославля чиновники. 

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ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

бордюры

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КОММЕНТАРИИ (4)

Житель
29 апр 2019 в 12:23

Месяц-другой и не останется следа. Хороший хозяин сто раз подумает, стоит-ли миллионы тратить (

Гость
29 апр 2019 в 12:10

Краска с добавлением золота что ли? 7 млн. на такую ерунду ухнуть!!!