Ярославские чиновники решили найти виновного в несанкционированной свалке за Волгой

После жалобы ярославцев на огромную свалку рядом с проспектом Машиностроителей и водоёмом, областной департамент охраны окружающей среды и природопользования начал проверку. Власти намерены найти виновного и возбудить дело об административном правонарушении.



– Использование водоохранной зоны с нарушением ограничений, установленных Водным кодексом РФ, предусматривает штраф: для граждан – до 4500 рублей, для юридических лиц – до 400 тысяч рублей, – пояснил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов.

