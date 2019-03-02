Ярославские чиновники решили найти виновного в несанкционированной свалке за Волгой

Ярославские экоактивисты даже написали заявление в природоохранную прокуратуру
После жалобы ярославцев на огромную свалку рядом с проспектом Машиностроителей и водоёмом, областной департамент охраны окружающей среды и природопользования начал проверку. Власти намерены найти виновного и возбудить дело об административном правонарушении.
– Использование водоохранной зоны с нарушением ограничений, установленных Водным кодексом РФ, предусматривает штраф: для граждан – до 4500 рублей, для юридических лиц – до 400 тысяч рублей, – пояснил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов.
Напомним, ярославцы записали видеообращение, где потребовали от главы Заволжского района ликвидировать свалку строительного мусора.
— Это всё разрастается с каждым днём, — говорит на видео жительница Заволжского района. — Если мы пройдём дальше по проспекту Машиностроителей, то увидим огромные кучи непонятного мусора, который свозится сюда грузовиками. Иногда эти кучи сваливают прямо на тротуаре, где идут пешеходы. Просим властей обратить на это внимание — убрать свалку с этого места, не загрязнять окружающую среду.