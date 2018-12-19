Декриминализация репостов: в России простят тех, кто случайно поделился экстремистской записью

— Как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает, — объяснил корреспонденту 76.RU Александр Грибов, депутат от Ярославской области, заместитель председателя комитета, который работал над законопроектом. — Зачастую люди, которых неправомерно привлекли к уголовной ответственности за экстремизм, не обжалуют незаконные судебные решения, потому что у них нет сил и возможности бороться за свои права. И вот такие судебные решения, в которых экстремизмом признаются лайки, репосты и карикатуры, вступают в законную силу. Но ничего общего с требованиями закона в них нет.

Сегодня депутаты Государственной думы России в третьем чтении приняли закон о частичной декриминализации статьи о возбуждении ненависти или вражды. В первую очередь это касается людей, которых ранее наказывали за репосты, в последствии признанные экстремистскими или оскорбляющими чувства верующих.

Депутат заявил: изменить норму закона было необходимо не для того, чтобы освободить от наказания тех, кто разжигает межнациональную вражду, а чтобы освободить от наказания тех, кто по ошибке или неведению поставил лайк или сделал репост публикации (без цели кого-то унизить или оскорбить).

— Такой вариант изменений предложил президент России Владимир Путин, — добавил Грибов.

То есть теперь уголовная ответственность будет наступать, только если человек совершит такое нарушение более одного раза в течение года. В предыдущей редакции закона можно было получить огромный штраф или даже реальный срок за первичное нарушение. Теперь же за первый раз грозит только административка — штраф до 20 тысяч рублей, обязательные работы на срок до ста часов или административный арест на срок до 15 суток.

Также известно, что под амнистию попадут многие люди, которые уже были привлечены к ответственности за «выдуманный» экстремизм, так как закон имеет обратную силу.



Депутаты Госдумы сегодня в третьем чтении приняли поправки в ещё один важный закон, который касается опалты мобильной связи.

