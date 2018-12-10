Маму с дочкой увезли в больницу

В Сети появилось видео, как водитель на «Матизе» сбивает маму с дочкой на улице Свободы.



Напомним, авария произошла в минувшие выходные. На перекрёстке улиц Свободы и Чайковского сбили 30-летнюю женщину и её 10-летнюю дочку.



— По предварительным данным, 24-летний водитель «Дэу-Матиз», двигаясь в сторону центра на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на двух пешеходов, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.



Маму с дочкой отвезли в больницу, позже отпустили на амбулаторное лечение.



На записи с камер «Ярнета» видно, что водитель действительно решил проскочить перекрёсток на красный свет, который загорелся задолго до того, как водитель начал к нему подъезжать. Ничего не подозревающие пешеходы стали переходить дорогу. Пострадавших могло быть больше. На записи видно, как один из пешеходов вовремя заметил машину и остановился.

