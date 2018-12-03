Женщина оставила дома включённый обогреватель

Ярославские следователи возбудили уголовное дело в отношении органов опеки Ярославского района. У правоохранителей есть все основания полагать, что они также причастны к трагедии, которая произошла в селе Медягино, где в пожаре погибли трое маленьких детей.



— По данным следствия, в январе 2016 года территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Ярославского муниципального района подозреваемая была привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию своих несовершеннолетних детей. Учитывая эти обстоятельства, органы опеки должны были держать данную семью на контроле, поскольку дети находились в социально опасном положении. Органы опеки не приняли никаких мер, направленных на защиту их прав, что привело к гибели детей. В настоящее время устанавливаются конкретные должностные лица, причастные к совершению преступления, — прокомментировали ситуацию в СУ СК РФ по Ярославской области.



Отметим, что сразу после трагедии мы связывались с органами опеки Ярославского района. В день трагедии чиновники сообщили нам, что о случившемся узнали только из интернета и попросили перезвонить. На следующий день сотрудники органов опеки отказались от комментариев. Мы направили запрос в департамент образования по Ярославской области.



— На время следственных действий мы не комментируем произошедшее, — сказали нам в департаменте.



Напомним, страшный пожар, унёсший жизни трёх маленьких девочек, произошёл 27 ноября 2018 года. Оказалось, что дети во время трагедии были дома одни. Мать девочек пояснила, что ушла из дома, чтобы забрать дочку из школы. Поскольку в квартире было холодно, она оставила включённый обогреватель. Мы нашли маму погибших детей и пообщались с ней. Она сказала нам, что не считает себя виноватой в случившемся. Кого она подозревает в трагедии, а также что собирается делать сейчас, вы можете почитать здесь. На данный момент в отношении неё возбудили уголовное дело.

