Мужчина пропал 13 ноября

34-летний Владимир Курзов пропал 13 ноября. Он вышел из дома во Фрунзенском районе, и больше его никто не видел. Жена Владимира, которая обратилась за помощью к волонтёрам, рассказала, что муж пошёл встречать её и ребёнка. Женщина забрала малыша из детского сада, а Владимир должен был встретить их по дороге.



— Скорее всего, это самовольный уход. 13 ноября за несколько часов до исчезновения Владимир позвонил на работу и сказал, что не сможет прийти, потому что у него якобы заболел ребёнок. Вероятно, он заранее всё это спланировал, — рассказали волонтёры «ЯрСпаса».



Как стало известно 76.ru, Владимир Курзов работает сварщиком. Его жена утверждает: в семье не было проблем, и муж не злоупотреблял алкоголем. Но, возможно, она лукавит.



Владимиру на вид 34 года, рост 178 сантиметров, среднее телосложение, волосы русые, голубые глаза.



Был одет в чёрную вязаную шапку, чёрную дутую куртку, чёрный спортивный костюм, тёмно-синие ботинки.



Если вам что-либо известно о его местонахождении, свяжитесь с волонтёрами «ЯрСпаса» по телефону 8 910 964-08-38.

