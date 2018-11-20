Бывший муж жил в отдельной комнате, обложившись оружием

Странная история случилась в центре Ярославля в квартире на улице Салтыкова-Щедрина. Судебные приставы нагрянули сюда, чтобы выгнать из квартиры бывшего мужа ярославны, который не планировал уезжать из жилища экс-супруги после развода. Два года мужчина жил с бывшей супругой и ребёнком в одной из комнат, где вдобавок он хранил оружие.

Комната, в которой жил экс-супруг

— Развелась пара несколько лет назад. Тогда же суд определил, кому из супругов достанется то или иное имущество, в том числе и квартира. Несмотря на решение суда, экс-супруг решил не съезжать из обжитой квартиры, которую купила свекровь для своей дочери, — рассказали в УФССП по Ярославской области. — Судебный пристав-исполнитель вместе с взыскательницей отправились в квартиру. Немного поспорив, должник подчинился законным требованиям должностного лица и начал собирать свои вещи.

Женщина привела домой приставов, чтобы выгнать бывшего мужа

Кроме того, мужчина не только жил в доме бывшей жены, но ещё и не платил алименты. Приставы заодно арестовали его имущество: три пневматических оружия, гитары и ноутбуки. Долг перед двухлетним ребёнком у мужчины уже накопился в 100 тысяч рублей. Если он не выплатит его в ближайшее время, то все его вещи продадут в счёт долга.