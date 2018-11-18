Причины пожара пока что устанавливаются

Рано утром в деревне Климавское Рыбинского района загорелся частный дом. На треск горящего дерева откликнулись соседи и вызвали пожарных. В 05:39 на место выехало три пожарных машины и восемь человек личного состава. Полностью ликвидировать пожар удалось лишь в 11 часов.



— В результате пожара уничтожено строение дома на площади 72 квадратных метра. В результате пожара есть пострадавшие, — сообщили в управлении МЧС России по Ярославской области.