От дома остались угли: в Ярославской области в крупном пожаре пострадали люди
18 ноября 2018 20:53
705 0
Рано утром в деревне Климавское Рыбинского района загорелся частный дом. На треск горящего дерева откликнулись соседи и вызвали пожарных. В 05:39 на место выехало три пожарных машины и восемь человек личного состава. Полностью ликвидировать пожар удалось лишь в 11 часов.
— В результате пожара уничтожено строение дома на площади 72 квадратных метра. В результате пожара есть пострадавшие, — сообщили в управлении МЧС России по Ярославской области.
Фото: МЧС России по Ярославской области
Ранее на эту тему:
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru